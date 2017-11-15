Контрольные — в голову: год сборной России

Двоякие результаты

В 2017 году сборная России по футболу провела 12 матчей. Победы ничьи и поражения распределились в них поровну — по четыре. Правда, стоит ли ставить в один ряд с остальными игру против московского «Динамо» - вопрос спорный.

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К нему мы вернемся позже, а пока констатируем, что та победа (3:0) стала для команды Станислава Черчесова самой крупной в году наряду с завершившейся с тем же счетом игрой с Венгрией перед Кубком конфедераций.

При этом сборная России в 2017 году ни разу не уступила крупно. Более того, с разрывом в два мяча главная команда страны уступила только однажды – в самой первой игре года Кот д'Ивуару (0:2).

Особняком стоит летний домашний Кубок конфедераций, ставший единственным официальным турниром для нашей команды.

Будучи освобожденной от отбора к мундиалю на правах его хозяйки, сборная России из-за этого получила и право выступить на турнире-превью с участием действующих чемпионов мира и победителей своих континентальных соревнований.

Итоги Кубка конфедераций для России вышли неоднозначными. Новая Зеландия в первом туре группового этапа была обыграна на классе (2:0), а затем россияне дважды проиграли превосходящим в мастерстве соперникам – Португалии (0:1) и Мексике (1:2).

В решающей игре за выход в четвертьфинал Россия даже вела, но удержать перевес не сумела и ожидаемо не вышла в плей-офф турнира, который уверенно выиграли чемпионы мира из Германии.

С топ-соперниками главная команда страны играла за год еще четырежды. Трижды такие встречи завершались ничейными исходами – с Бельгией (3:3), Чили (1:1) и Испанией (3:3), – а от Аргентины с Лионелем Месси было поражение (0:1).

Победы над Венгрией и Южной Кореей (4:2) с двумя автоглами ее защитника убеждают не больше, чем успехи в играх с Новой Зеландией и «Динамо», не добавляет оптимизма и ничья с Ираном (1:1).

С другой стороны, каких-то катастрофических и беспросветных поражений команда Черчесова не потерпела. Уступала она только топ-командам да Кот д'Ивуару, который тоже является достаточно сильной сборной.

В общем, если брать голые цифры результатов, однозначный вывод о сборной России по футболу не сделаешь.

«Динамо» как трамплин

В 12-ти играх за 2017-й год главный тренер сборной России использовал в матчах ровно 40 футболистов, при этом игру против «Динамо» все же придется вынести за скобки: сразу шестеро вышедших в этом матче футболистов (Виктор Шахов, Евгений Чернов, Антон Швец, Павел Могилевец, Магомед Митришев и Кирилл Панченко) не принимали участия ни в одной другой встрече.

Да и Владислав Игнатьев, кроме противостояния с бело-голубыми, провел на поле только последние четыре минуты игры с Испанией.

С другой стороны, матч против с «Динамо» запустил карьеру в сборной России сразу для пятерых футболистов, ставших после этого игроками как минимум основной обоймы.

В том поединке впервые надели футболки национальной сборной натурализованные латерали Марио Фернандес из ЦСКА, действующий по правой бровке, и Константин Рауш из немецкого «Ганновера», играющий слева.

Рауш после этого выходил во всех четырех оставшихся играх сборной в году, начав поединки с Ираном и Аргентиной в стартовом составе, а Фернандес, начинавший те же две встречи с первых минут, не играл только с Испанией, получив отдых и оставшись вне заявки.

Продолжили вызываться и регулярно играть за национальную команду дебютировавший в игре с «Динамо» Антон Заболотный, Антон Миранчук и Далер Кузяев.

Особенно это касается полузащитника санкт-петербургского «Зенита», который теперь наигрывается Черчесовым как игрок как минимум основной обоймы.

Из матчей против Южной Кореи, Ирана, Аргентины и Испании Кузяев не вышел в основном составе только во втором, правда, не провел он ни одной встречи «от звонка до звонка».

Антон Миранчук и его тезка Заболотный – на данный момент игроки подмены, появляющиеся на поле эпизодически. Чуть больше шансов получил игрок столичного «Локомотива», который провел на поле первый тайм против корейцев и 24 минуты против испанцев.

У нападающего «Тосно» в активе за матчи с Кореей, Ираном и Аргентиной в сумме 22 минуты. Впрочем, вряд ли Заболотный еще три месяца назад мог мечтать о чем-то подобном.

Оборонительный костяк

Последний перед домашним чемпионатом мира год главный тренер национальной сборной использовал для формирования костяка команды.

Взяв за основу базовую расстановку по схеме 3-5-2, Черчесов упорно наигрывал ее на протяжении всех 12-ти встреч, кои специалист нарочито и ревностно именовал не товарищескими, а контрольными.

И хотя еще пару месяцев назад у общественности и специалистов не было настоящего понимания, кого в каких ролях видит наставник, сейчас основной состав сборной можно назвать более-менее сформировавшимся.

Очевидно, что в воротах в качестве первого номера рассматривается исключительно Игорь Акинфеев. Сильнейший вратарь страны последнего десятилетия, капитан ЦСКА и многолетний страж последнего рубежа в национальной команде не утратил своих позиций.

Даже очевидные и случающиеся с пугающей регулярностью результативные ошибки Игоря не могут поколебать уверенности Черчесова в нем.

За голкипера говорит его колоссальный опыт, что для Станислава Саламовича очевидно важно, учитывая что третьим вратарем он приглашает Владимира Габулова, играющего без подвигов даже в тульском «Арсенале».

Но дело не только в этом. Акинфеев, может, и ошибается, но по-прежнему в порядке. Его слабая сторона известна: игра на выходах. Зато он обладает прекрасной реакцией и блестяще вводит мяч в игру как руками, так и ногами.

Апологеты замены первого номера сборной России доказывают, что Андрей Лунев из «Зенита» уже сейчас лучше Акинфеева, вот только цифры этого не подтверждают.

Игорь и Андрей статистически играют примерно на одном уровне, и это мы не берем во внимание очевидное превосходство голкипера ЦСКА в харизме и то, что в воротах «Зенита» играть несколько проще, чем у испытывающих кадровый дефицит и нуждающихся в смене поколений армейцев.

Лунев, получивший в последнее время много игровой практики, очевидно рассматривается главным тренером сборной в качестве второго номера, готового заменить Акинфеева в случае форс-мажора, и это отличный вариант.

Очень стабильно все с трио центральных защитников. Илья Кутепов поначалу имел все шансы стать одним из них, но весенний спад и упущенное место в стартовом составе «Спартака» сделали его первым выбором на подмену, но не более.

А подменять ему предстоит кого-то из располагающихся справа налево Георгия Джикию, Виктора Васина и Федора Кудряшова.

Если не брать встречу с «Динамо» (ее мы отныне выносим за скобки, потому что туда не были вызваны основные игроки сборной), Кудряшов провел вообще все матчи сборной в году, пропустив в сумме из-за трех замен 31 минуту.

Васин не играл в первой встрече с Кот д'Ивуаром, где Кутепов прилично напортачил, а все остальные поединки начинал в стартовом составе, будучи замененным только в перерыве игры с Ираном.

Путь Джикии в состав сборной лежал через конкуренцию в московском «Спартаке», куда он пришел зимой, и где поначалу пришлось доказывать, что он должен играть в стартовом составе.

Выиграв ту конкуренцию, Георгий стал играть и за сборную, в которой, начиная с игры против Венгрии, пропустил только встречу с Чили. С венграми Джикию поменяли на последние 9 минут, а против Ирана он сам заменил в перерыве Васина. В остальное время спартаковец неизменно был на поле.

Зато прямо сейчас идет суровая конкуренция на флангах. Добавили ее, конечно, натурализованные Фернандес и Рауш. Первый борется с осевшим в запасе «Зенита», но классно сыгравшим против Испании Игорем Смольниковым, второй с другим зенитовцем – Юрием Жирковым, который тоже был хорош против испанцев.

Сейчас достаточно трудно предсказать, кто будут стартовыми латералями сборной на чемпионате мира – впереди еще весенняя часть сезона, – но пока кажется, что перевес у Фернандеса и Жиркова.

Впрочем, не стоит забывать, что слева есть еще Дмитрий Комбаров, всегда готовый отработать по бровке от и до, хоть и уступающий тому же Жиркову в технике.

Атакующие вариации

В полузащите ситуация сложнее. Поначалу Черчесов делал очевидную ставку на Александра Головина из ЦСКА, однако, до того игравший во всех матчах главный проспект российского футбола после Кубка конфедераций не получил ни одной минуты в главной команде страны.

О варианте, когда один из самых талантливых футболистов страны, имеющий реальные шансы скоро уехать в Европу, не попадет в состав на домашний чемпионат мира, не хочется и думать.

Проблема в том, что по игре причин не вызывать Головина невооруженным взглядом не видно. Возможно, между футболистом и тренером пробежала тень летом? Тогда дела полузащитника плохи.

Черчесов славится своей принципиальностью, и за примерами далеко ходить не надо. Как бы здорово ни играл за «Локомотив» Игорь Денисов, когда-то поссорившийся во время совместной работы в «Динамо» с тренером опорник не был привлечен под знамена главной команды страны при Станиславе Саламовиче ни разу.

Но не будем о грустном. Примем ситуацию Головина за рабочую и будем надеяться увидеть его на чемпионате мира.

Другой вопрос, будет ли он стартовым полузащитником? Выбор тут достаточно велик: кандидатуры капитана «Спартака» Дениса Глушакова и Алана Дзагоева из ЦСКА (если будет здоров) практически не вызывают сомнения.

О том, что Черчесов в последнее время наигрывает Кузяева, уже было сказано выше, а еще главный тренер предоставляет много практики в сборной другому зенитовцу – Александру Ерохину.

Позицию в средней линии или атаке может занять кто-то из братьев Миранчуков. Алексей к основе ближе и действует он выше.

И если все игроки сборной России будут здоровы, а Миранчук попадет в состав, то вероятнее всего, что трио с Глушаковым и Дзагоевым составит универсальный и восстановившийся от тяжелой травмы – вот-вот начнет играть, – полученной в игре против Венгрии, хавбек «Спартака» Роман Зобнин.

До повреждения он был незаменимым в схемах Черчесова, а в последнее время, даже не играя, вызывался на сборы национальной команды, чтобы поучаствовать в тактических занятиях.

Что же до атаки, то здесь все довольно очевидно. Да, Черчесов давал много практики Александру Бухарову и Дмитрию Полозу, но первый уже перестал привлекаться в команду, а второй играет все реже и реже.

И это неудивительно, учитывая что Федор Смолов восстановился от травмы и набрал форму, а Александр Кокорин выдает лучший сезон в карьере.

Два супергола нападающего «Краснодара», выведшего к тому же сборную с капитанской повязкой, в ворота защищавшего Испанию Давида де Хеа и голевой пас появившегося на поле во втором тайме Кокорина только подтвердили обоснованность их статуса в сборной.

Как бы ни мечтал Артем Дзюба сыграть на домашнем чемпионате мира, у него это вряд ли получится. И дело уже не только в его взаимоотношениях с тренером, но и в банальном уровне конкуренции, которую форвард-гренадер очевидно проигрывает.

Непонятная игра

Правда, наличие вырисовавшегося костяка команды еще не делает понятным ее футбол. При Черчесове сборная пока не обрела своего настоящего лица, и это является определенной проблемой.

Времени у специалиста было достаточно, а теперь его до чемпионата мира остается все меньше и меньше.

При Черчесове главная команда страны всегда демонстрирует отличную самоотдачу – уже неплохо, – но в плане футбола в основном уповала на длинные передачи да индивидуальное мастерство игроков атаки.

С введением в состав Алексея Миранчука и восстановлением после травм Дзагоева привлекательнее стала и игра команды в короткий пас, но является ли это прорабатываемым вектором, или же не более чем яркий проблеск, мы узнаем уже в следующем году, 2018-м.

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