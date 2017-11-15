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Вне подозрений: Степанову не будут проверять на допинг

Информатора WADA Степанову убрали из пула тестирования ИААФ

Легкоатлетка Юлия Степанова и журналист ARD Хайо Зеппельт РИА Новости
Легкоатлетка Юлия Степанова и журналист ARD Хайо Зеппельт

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова, которая первой рассказала о якобы существующей в России системе поддержки допинга, исчезла из пула тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Это означает, что спортсменка находится вне подозрений и больше не обязана докладывать допинг-офицерам о своем местонахождении.

Российская бегунья на средние дистанции Юлия Степанова, в декабре 2014 года рассказавшая немецкому телеканалу ARD о якобы налаженной системе употребления допинга в нашей стране, была исключена из пула тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Это означает, что

теперь осведомитель ARD не обязана ежеквартально докладывать обновленную информацию о своем местонахождении, чтобы офицеры антидопинговых агентств всегда могли нагрянуть с неожиданной проверкой.

Ранее спортсменка находилась под подозрением у Всемирного антидопингового агентства (WADA) даже несмотря на то, что сама пошла навстречу этой организации и вместе со своим супругом — бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталием Степановым — поведала о том, как отечественные тренеры систематически заставляют атлетов принимать запрещенные вещества.

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На основе этих показаний журналист ARD Хайо Зеппельт снял первый из своих пяти фильмов, посвященных допингу в России, — Top-secret Doping: How Russia makes its Winners («Секретный допинг: как Россия добивается побед»).

Эта картина дала толчок крупнейшему допинговому скандалу в истории. Для проверки полученных от Степановой данных WADA основало независимую комиссию,

которая по завершении расследования рекомендовала ИААФ лишить прав Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и отстранить всех наших легкоатлетов от летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро – 2016, кроме проживавшей за границей Дарьи Клишиной. Не пустили и саму Степанову – за прошлые «заслуги»: бегунья была поймана на допинге в январе 2013 года, за что получила двухлетнюю дисквалификацию.

Позже выяснилось, что месяц спустя после предъявления обвинений спортсменка отправила в WADA десятистраничное заявление, в котором призналась, что на протяжении пяти лет принимала запрещенные препараты.

Степанова извинилась за этот обман и заодно подробно рассказала о том, как ей подменяли «грязные» пробы на «чистые» и во сколько это обходилось.

В преддверии Игр в Рио легкоатлетка пыталась использовать это «чистосердечное признание» как аргумент, чтобы уговорить Международный олимпийский комитет (МОК) допустить ее до главных стартов четырехлетия.

«Я бы очень хотела выступить в Рио. Это стало бы для меня огромной радостью.

Вероятно, это единственная Олимпиада, на которой я могла бы выступить, — отмечала бегунья в специальном письме. — Если я туда поеду, это станет доказательством того, что я приняла верное решение и показала пример другим спортсменам, которые могут оказаться в ситуации, подобной моей, что нужно говорить правду и что каждый должен бороться с этой системой. Это показало бы, что если они действуют с добрыми намерениями, то они будут услышаны и даже МОК выкажет им поддержку».

Однако Международный комитет оказался в этом вопросе принципиальным, и Степанова в Бразилию не поехала.

В декабре 2016 года ей все-таки разрешили выступать под нейтральным флагом, однако спортсменке редко удается отобраться на старты, а даже если удается, выдающихся результатов она не показывает.

В настоящее время Степанова с семьей проживает в США и старается как можно реже появляться вблизи России. По признанию бегуньи, она чувствует себя спокойно только на другом континенте.

«Здесь, в Штатах, я чувствую себя в безопасности, потому что знаю, что физически нахожусь очень далеко от России. Но когда я жила в Германии, было определенно страшнее, потому что я была ближе», — цитирует легкоатлетку Reuters.

Однако есть и позитивные для российских болельщиков новости: в ноябрьский пул тестирования ИААФ включено всего 56 наших спортсменов — на 17 меньше, чем было в предыдущем списке «подозрительных лиц».

Помимо Степановой, которой этот факт вряд ли поможет поправить дела в карьере, из пула исключили олимпийскую чемпионку Ольгу Каниськину и чемпиона мира Сергея Кирдяпкина (спортивная ходьба), чемпионку мира в помещении Екатерину Коневу (тройной прыжок) и бронзового призера мирового первенства Дмитрия Тарабина (метание копья). Также из обновленного списка исчезли российские юниоры, которые попали туда в июне 2017 года.

Остается надеяться, что ИААФ начнет постепенно «оттаивать» по отношению к отечественным спортсменам и количество россиян в печально известном пуле будет сокращаться раз за разом. Хотя на фоне неутешительных прогнозов относительно восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кажется, что это дело не самого ближайшего будущего.

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