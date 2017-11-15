Докатились: в российском керлинге нашли допинг

В британских СМИ появилась информация о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении российской керлингистки Екатерины Галкиной на основе доклада независимой комиссии Ричарда Макларена. Ее имя фигурирует в документах экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, ставшего информатором WADA.

Галкина подозревается в употреблении допинга на основании теста, сданного во внесоревновательный период 6 января 2014 года, примерно за месяц до Олимпийских игр в Сочи.

На самих Играх 2014 года женская сборная России по керлингу заняла итоговое шестое место.

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По сообщениям прессы, в допинг-пробе было обнаружено, что соотношение гормона тестостерона к вырабатываемому организмом стероиду эпитестостерону составляет 7,7:1, в то время как допустимое значение составляет 4:1. Такие завышенные значения обычно свидетельствуют о попадании тестостерона в организм извне. Официального заявления WADA на этот счет пока не последовало.

Известно лишь, что это расследование не имеет отношения к комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Дениса Освальда, которая проверяет допинг-пробы россиян, взятые исключительно на Олимпиаде в Сочи.

В тот же день российская делегация во главе с министром спорта Павлом Колобковым и президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Жуковым выступила на заседании исполкома WADA, который в четверг, 16 ноября, вынесет решение относительно возвращения членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Колобков и Жуков предъявили аргументы российской стороны, и теперь остается только ждать, какое решение примет исполком на заседании, на котором российская сторона уже не будет присутствовать.

После заседания Колобков поделился с журналистами тем, что происходило за закрытыми дверьми.

«Впервые мы выступили на исполкоме WADA за последние три года.

Мы пытались вместе с президентом ОКР донести позицию по РУСАДА и восстановлению агентства, говорили о том, что сделано за последнее время. Мы считаем, что выполнили все критерии.

Дополнительно сообщили об отношении к той новой информации из СМИ, которую получило WADA», — цитирует чиновника ТАСС.

Колобков выразил надежду, что аргументации, предоставленной Россией, окажется достаточно для положительного для страны решения, а также прокомментировал возможное влияние оказавшихся недавно в распоряжении WADA данных московской лаборатории, которой ранее руководил нынешний информатор организации Григорий Родченков.

«Я очень надеюсь, что наши коллеги прислушаются к нашей аргументации и признают соответствие организации, которая выполняет все функции антидопингового органа на протяжении полугода под наблюдением представителей WADA.

Мы будем бороться за наших спортсменов, за российский спорт.

Я надеюсь, что полученные WADA копии данных из системы московской лаборатории не должны повлиять на итоговое решение. Я представил позицию по поводу этой базы данных, задал о ней несколько вопросов. Тем более что вы знаете, что Следственный комитет направил специальное письмо руководству WADA, в котором рассказал о готовности сотрудничества и выяснении всех обстоятельств как получения этой базы, так и представленной там информации», — подчеркнул министр.

Колобков также коснулся темы возможных санкций в отношении российской сборной, а именно выступления спортсменов под нейтральным флагом. Министр исключил такую возможность.

«Это часть олимпийского движения, это объединение всех национальностей.

И отсутствие флага противоречит всем принципам МОК и олимпийского движения, этот вариант исключен.

Наши коллеги знают об этом, думаю, они учитывают этот факт при принятии решения», — заключил Колобков.

Почти сразу после разъяснений Колобкова в СМИ появилась информация о том, что комитет по соответствию WADA после выступления российской делегации предъявил рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу международного агентства. Глава комитета Джонатан Тэйлор выступил с соответствующим докладом, сообщает ТАСС, ссылаясь на анонимный источник в WADA.

Такие выводы Тэйлора идут вразрез с ожиданиями Колобкова и Жукова, а последствия возможного решения против РУСАДА могут быть самыми плачевными. Отметим, что летом в WADA не раз говорили о благосклонном отношении к РУСАДА и больших шагах, предпринимаемых Россией к восстановлению статуса национального антидопингового агентства. Так, 27 июня этого года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства.

Глава агентства Крейг Риди заявлял о том, что Россия поэтапно выполняет пункты, указанные в дорожной карте.

Напомним, что в ноябре 2015 года после доклада независимой комисии под руководством бывшего главы организации Ричарда Паунда WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу агентства.

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