Смолов порадовал Санкт-Петербург

Многотысячная арена «Санкт-Петербург» еще за 20 минут до матча была пустой процентов на 70. Пока команды вовсю разминались на поле, сотрудники пресс-службы сборной Испании с детской улыбкой фотографировались на фоне трибун и большого экрана с надписью «Russia vs Spain. Friendly match», время от времени приговаривая: «Здесь получаются просто улетные фотографии».

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Почтенный сеньор, являющийся главным редактором официального журнала о «Красной Фурии», активно выслеживал Валерия Карпина,

сновавшего между рядами, чтобы сделать совместное фото. Наконец, перехватив бывшего футболиста «Сельты» в проходе, сеньор с надеждой вопросил: «Карпин, ты меня помнишь?». Тот радушно ответил: «Конечно!», и сеньор немедленно попросил корреспондента «Газеты.Ru» сделать фото.

При представлении состава сборной Испании с трибун доносились, в основном, аплодисменты, причем самые громкие – Андресу Иньесте и Серхио Рамосу. В этом не было ничего удивительного: многие болельщики пришли на матч не в цветах сборной России, а в шарфах и футболках популярных во всем мире «Реала» и «Барселоны», капитанами которых являются эти футболисты.

Когда дело дошло до объявления состава сборной России, шуму стало гораздо больше: к процессу подключились и те фанаты, которые не являются поклонниками испанской Примеры.

Голос делал паузу между именем и фамилией игрока, давая болельщикам возможность хором прокричать «Кокорин!», «Миранчук» или «Дзагоев!».

В основном это срабатывало с футболистами «Зенита». А вот фамилия Романа Нойштедтера из турецкого «Фенербахче», например, ушла в тишину стадиона в полном одиночестве.

При исполнении гимна России болельщики сборной развернули изображение ревущего медведя, который, судя по всему, должен был устрашить гостей.

Российские болельщики решили напугать испанцев медведем. A post shared by Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) on Nov 14, 2017 at 3:11pm PST

А сразу после стартового свистка фанаты продемонстрировали еще один баннер – с государственным гербом страны.

А вот и государственный герб России. A post shared by Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) on Nov 14, 2017 at 3:12pm PST

Отвечая на старания своих болельщиков, игроки сборной России начали матч очень активно. Уже на первых минутах Алан Дзагоев чуть не вышел один на один с вратарем и упал в штрафной испанцев после контакта с защитником, но судья не осмелился дать пенальти. Вскоре Денис Глушаков идеальным пасом нашел Федора Смолова в чужой штрафной, но тот едва успел дотянуться до мяча, и удар вышел очень слабым и неточным.

Наблюдая за искренними стараниями команды, зрители все больше заводились, раздавая громогласные советы: «Беги быстрее!», «Прессингуй!». Казалось, что в этом матче все может быть не так, как это обычно бывает при встрече отечественной сборной с сильным соперником.

Однако испанцы забили уже на девятой минуте, причем очень просто: 21-летний Марко Асенсио навесил на 170-сантиметрового Жорди Альбу, которого по какой-то причине никто не опекал, тот пробил головой – гол.

Испанцы празднуют свой первый гол в ворота россиян. A post shared by Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) on Nov 14, 2017 at 3:13pm PST

После некоторого замешательства зрители нашли в себе силы зарядить: «Русские, вперед!». В конце концов, 0:1 – это далеко не приговор.

Однако Смолов никак не мог зацепиться за мяч в выгоднейших ситуациях, Глушаков раз за разом бил в игроков соперника, длинные забросы за спину испанцам получались неточными, хотя соперники оставляли достаточно пространства для маневра…

Когда на 34-й минуте Далер Кузяев сыграл рукой в своей штрафной и судья назначил пенальти, показалось, что игра окончена.

Рамос хладнокровно отличился с 11-метровой отметки, а фанатская трибуна россиян не придумала ничего лучше, чем зарядить «Зенит», «Зенит!».

Серхио Рамос празднует один из своих голов с пенальти в ворота сборной России A post shared by Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) on Nov 14, 2017 at 3:16pm PST

Происходящее с невероятной скоростью превращалось в трагикомедию, пока

на 41-й минуте Смолов, наконец, не прервал серию своих неудач в чужой штрафной и как следует не приложился по мячу – гол!

Трибуны тут же превратились в один большой развевающийся триколор. Зрители кричали, словно не веря в то, что атака сборной действительно удалась, и что ей не помешал в последний момент неудачный рикошет или выросшая из ниоткуда нога защитника.

Сама команда тоже, наконец, осознала, что ворота испанцев вовсе не заколдованные — и в них можно и нужно забивать. Уже в начале второго тайма подопечные Станислава Черчесова так задавили соперника, что второй мяч залетел в объект охраны Давида Де Хеа прямо из пределов его вратарской — отличился Алексей Мирачнук. «Красная Фурия» судорожно отбивалась, но моральное преимущество уже перешло на сторону россиян. Атмосфера праздника захлестнула всю огромную арену «Санкт-Петербург».

Деморализовать отечественную дружину не смог даже второй пенальти подряд, назначенный за спорный фол Георгия Джикии на Рамосе.

Капитан гостей с удовольствием оформил дубль с 11-метровой отметки и вывел свою команду вперед, а главный арбитр встречи Джанлука Рокки до конца матча выслушивал в свою сторону свист по поводу и без. Но все это стало не так важно, когда

на 70-й минуте Смолов ответил на дубль испанца своим – с игры. Прием мяча на линии штрафной, элегантный разворот, хлесткий удар – кто сказал, что россияне такое не умеют? 3:3!

Вот такая надпись появлялась на экране, когда забивала сборная России A post shared by Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) on Nov 14, 2017 at 3:18pm PST

При этом форвард «Краснодара» мог оформлять и хет-трик, когда в самой концовке встречи оказался с мячом на левом краю штрафной, но Де Хеа потащил из ближнего угла.

Неумолкающий рев трибун сумел прервать только несчастный случай, произошедший с Андреем Луневым: Родриго въехал ему коленом в подбородок.

Голкипера увезли с поля на электрокаре, а заменять его в воротах вызвался Александр Кокорин. Нападающий уже надел на себя вратарскую футболку, однако к нему подошел Глушаков и заставил отдать перчатки. Похвально, что в эти минуты капитан сборной России решил взять ответственность за сохранность ворот на себя.

Однако судья не стал давать Испании шанс выйти вперед в таких условиях и почти сразу завершил матч. 3:3 — Россия завершает ноябрьские сборы с отличным настроением.

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