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WADA не пустит Россию на Олимпиаду

СМИ: WADA лишит сборную России Олимпиады-2018

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Россию хотят отстранить от Олимпиады в Пхенчхане — 2018 РИА Новости
Россию хотят отстранить от Олимпиады в Пхенчхане — 2018

WADA не восстановит в правах РУСАДА из-за того, что российская сторона не признала якобы вмешательство властей в антидопинговую систему, заявил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт. По его словам, это может привести к отстранению сборной России от Олимпиады-2018.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ходе заседания совета учредителей организации, которое пройдет на следующей неделе. Об этом заявил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, автор ряда документальных фильмов о допинге в российском спорте.

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По словам Зеппельта,

данное решение WADA будет связано с тем, что российская сторона не выполнила в полном объеме предписания к восстановлению РУСАДА

— так, к примеру, до сих пор не прозвучало публичное признание в существовании в стране государственной поддержки допинга.

«WADA не признает РУСАДА соответствующим кодексу организации, так как Россия не выполнила предъявленные ей требования — признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб», — рассказал журналист.

Кроме того, он выразил мнение, что впоследствии данное решение может привести к отстранению российских спортсменов от предстоящей зимней Олимпиады в Южной Корее.

«Это решение может привести к отстранению россиян от участия в зимних Олимпийских играх, теперь решение за МОК», — предостерег Зеппельт.

Заседание, на котором будет оглашен вердикт по дальнейшей судьбе РУСАДА, состоится 16 ноября в Сеуле. На мероприятии среди прочих будут присутствовать президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков и министр спорта России Павел Колобков.

Напомним, что Российское антидопинговое агентство было признано не соответствующей антидопинговому кодексу WADA в ноябре 2015 года в результате допингового скандала — международная организация выпустила отчет, в котором утверждалось, что РУСАДА участвовало в массовых сокрытиях нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами.

Впоследствии была создана специальная «дорожная карта» для восстановления национального агенства в своих правах

— одним из обязательных пунктов документа значилось полное признание существования в России государственной поддержки допинга в спорте высших достижений.

При этом в минувшем сентябре вице-премьер страны по вопросам спорта Виталий Мутко заявил, что РУСАДА уже выполнило последнее предписание к возвращению лицензии, назначив нового главу организации.

«Люди, которые работают в РУСАДА, лаборатории, полностью контролируются WADA. А мы сейчас перестали об этом говорить. Они работают по стандартам и регламентам WADA. Вот были установлены нарушения, мы со всем этим согласились: уволили всех людей, согласились с тем, что дали организациям статус несоответствующих, сделали «дорожную карту».

Сейчас идем шаг за шагом. Избран новый генеральный директор РУСАДА. Это последний шаг, который нужно было сделать», — передает слова Мутко «Р-Спорт».

Примечательно, что лишь накануне президент WADA Крэйг Риди сообщил, что организация получила в свое распоряжение базу данных допинг-тестов Московской антидопинговой лаборатории за период с января 2012 года по август 2015-го — считается, что по итогам изучения этих проб могут произойти новые допинговые дисквалификации отечественных спортсменов.

В то же время сам Риди подчеркнул, что новые данные помогут WADA поспособствовать согласию российских властей с результатами расследования профессора Ричарда Макларена, в своем докладе утверждавшего, что в России существует государственная поддержка допинговых нарушений.

«WADA по-прежнему твердо уверена в результатах расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. Эти новые данные помогут усилить наше требование к российским властям о публичном согласии с результатами расследования.

В таком случае мы все сможем двигаться вперед в вопросе восстановления общественного доверия к российскому спорту»,

— передает слова главы WADA ТАСС.

Добавим, что решение по возможному отстранению сборной России от Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане ожидается в начале декабря. Ранее американская газета New York Times выступила с утверждением, что на предстоящей Олимпиаде отечественных спортсменов могут заставить выступать без цветов российского флага и национальной гимна — и, следовательно, без принадлежности к сборной. Впрочем, Международный олимпийский комитет (МОК) назвал эти заявления «преждевременной спекуляцией».

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