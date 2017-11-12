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Олимпийский бросок самбо: Россия принимает и выигрывает

Россия победила на домашнем чемпионате мира по самбо

Победители и призеры чемпионата мира по самбо FIAS
Победители и призеры чемпионата мира по самбо

Сборная России по самбо в одну калитку выиграла домашний чемпионат мира по самбо. Турнир установил рекорд по количеству стран-участниц. И это дает международной федерации надежду на олимпийское будущее единоборства.

Чемпионат мира по самбо проходил в российском городе-курорте Сочи с 10 по 12 ноября. В последнее время разговоры о включении вида спорта в олимпийскую программу становятся все более частыми. Выбор в качестве места проведения столицы Игр-2014 при таких обстоятельствах выглядел как минимум символично.

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Определяли сильнейших лучшие самбисты планеты на арене «Айсберг». Болельщики могли посетить турнир бесплатно, что позволило собрать достаточно много зрителей. Нижний ярус ледового дворца во время финальных поединков был заполнен полностью, однако верхний был для фанатов закрыт и на протяжении всех трех дней пустовал.

О значимости соревнований говорила и поддержка президента России Владимира Путина.

Глава государства обратился к участникам чемпионата мира перед началом чемпионата. Слова Путина на церемонии открытия турнира зачитал заместитель министра спорта страны Сергей Косилов.

«Этот вид спорта пользуется популярностью во всем мире, которая растет с каждым годом. Уверен, что нынешнее первенство пройдет на самом высоком уровне.

Сочи в дни проведения чемпионата станет столицей мирового самбо и объединит на своих площадках сильнейших спортсменов планеты, организаторов, судей, тренеров и болельщиков», — говорилось в сообщении президента.

Президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев выразил надежду, что вид спорта скоро будет включен в программу летних Олимпиад.

«Самбо сделало все для того, чтобы стать олимпийским видом спорта. Мы с нетерпением ждем того момента, когда нас официально признает Международный олимпийский комитет (МОК)», — сказал Елисеев.

Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков, в свою очередь, рассказал о том, что региональный организации недавно появились еще в двух странах мира.

«Большая семья самбо пополнилась Коста-Рикой и Уругваем, кандидатом на включение в члены FIAS стал Гонконг.

Надеемся, что Китай в ближайшем будущем также подаст заявку на включение в наши ряды, ведь мы подготовили для этой страны около двадцати тренеров. На чемпионате мира в Сочи впервые выступит представитель этой страны», — рассказал Шестаков.

Всего же в чемпионате мира приняли участие самбисты из 90 стран мира. Это абсолютный рекорд турнира.

Однако чемпионат прошел с явным преимуществом российской команды. Хозяева соревнований с большим отрывом одержали победу в командном зачете.

В спортивном самбо на cчету россиян шесть золотых, одна серебряная и две бронзовые медали, на втором месте расположилась команда Таджикистана (одно золото, два серебра, одна бронза), на третьей позиции сборные Армении и Казахстана (0-2-1).

Что касается женщин, то здесь преимущество хозяек соревнований оказалось не таким явным. На счету женской сборной России пять золотых наград, одно серебро и две бронзы, на втором месте представительницы Белоруссии (2-3-2), на третьем — команда Украины (1-1-2).

На турнире по боевому самбо российская команда взяла шесть первых мест из девяти возможных, а также одно серебро. Киргизия — вторая (1-2-2), на третьем месте сборная Южной Кореи (1-1-0).

Такой результат отражает не только высокий уровень российских спортсменов, но и недостаточную популярность самбо в других странах. Так, чемпионка мира в весовой категории до 68 кг Мария Мохнаткина, которая выиграла в Cочи уже пятую золотую медаль мировых первенств, заявила, что пока не видит серьезных соперниц на чемпионатах мира.

«На этом турнире в моей весовой категории было много молодых самбисток, поэтому я тут побеждала на опыте.

Пока, к сожалению, я не вижу ярких конкуренток — они перегорают психологически еще к началу схватки, и это ясно по одному рукопожатию перед поединком.

Хотя я тоже волнуюсь, но после победы в первом круге это чувство уходит», — рассказала Мохнаткина.

Также в числе тех, кто принес России золотые медали оказались: Саян Хертек, Владимир Балыков, Сергей Рябов, Альсим Черноскулов, Мария Молчанова, Татьяна Казенюк, Анжела Гаспарян, Мухтар Гамзаев, Сергей Кирюхин, Рустам Талдиев, Вадим Немков и Денис Гольцов.

Следующий чемпионата мира по самбо пройдет в 2018 году в Румынии. В 2019-м турнир примет Южная Корея.

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