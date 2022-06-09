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От украинской заправки до флага Бангладеш: на что похож логотип «нового Макдоналдса»

Новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая пришла на смену McDonald's, выбрала себе логотип.

В пресс-службе компании пояснили, что на нем изображены главные символы ресторана – две палочки картошки-фри желтого цвета и желто-оранжевый бургер. Сам логотип расположен на зеленом фоне, что «символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости».

Однако пользователи соцсетей восприняли новую торговую марку «в штыки». Многие даже заподозрили ее разработчиков в плагиате.

Например, логотип похож на флаг Бангладеш. Они отличаются только наличием двух картофелин на эмблеме новой сети ресторанов.

Кроме того, новый торговый знак напоминает логотипы украинской сети заправок Wog, Adidas, международной компании по управлению гостиничными сетями Marriott, социальной сети Now и американской компании Warner Music Group.

На что похож логотип «нового Макдональдса» — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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