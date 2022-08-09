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Взрывы в Крыму. Кадры из Новофедоровки

В Крыму в районе Новофедоровки прогремела серия взрывов. По словам очевидцев, первый взрыв раздался примерно в 15:00 по местному времени в Сакском районе. Там среди прочего находится российская авиабаза «Саки».

Местные жители рассказывают о минимум семи-восьми взрывах, которые не прекращались «почти час».

К месту происшествия направили бригады скорой помощи и санитарную авиацию, сообщили в региональном Минздраве, а в обратную сторону массово выезжают местные жители и туристы. На дорогах образовались пробки.

По предварительным данным, взрывы произошли далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет, однако отдыхающие бегут с пляжей, а полиция просит их оставаться в укрытиях. В поселок Новофедоровка выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Власти Сакского района Крыма уже объявили эвакуацию граждан после взрывов.

В Минобороны России заявили, что «на территории аэродрома «Саки» произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов». В сообщении ведомства говорится, что «огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было». Также cообщается об отсутствии пострадавших.

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