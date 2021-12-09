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Гипсовые статуи, золотые люстры. Как выглядит особняк бывшего депутата Латышева

В особняке бывшего депутата районного собрания в Ростовской области Виталия Латышева прошли обыски по делу о хищении средств из регионального бюджета. По мнению следствия, Латышев присваивал себе деньги, которые выделялись на отдых малообеспеченных детей в его летних лагерях.

В доме экс-депутата нашли кресло, подлокотники которого исполнены в виде львиных голов. Интерьеры особняка выдержаны в «богатом», псевдоклассическом стиле «под старину» — красно-золотые обои, «античные» гипсовые статуи и барельефы, пять хрустальных люстр в одной из комнат, дубовые стулья в стиле ампир и картины в позолоченных рамах. На одной из них Латышев изображен в реалистической манере.

Отдельное внимание на себя обращают барочные зеркала, мраморный камин со статуями держащихся за голову девушек, стоящая внутри этого же камина маленькая Венера Милосская, дорогой паркет, ванная на золоченых львиных лапах, лепнина на потолках и небольшой бассейн в форме гроба.

Фотографии версальского дворца по-сельски — в галерее «Газеты.Ru».

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