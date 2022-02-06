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Мастер фото. Как Ева Браун покорила сердце Гитлера

Ева Браун появилась на свет в Мюнхене 6 февраля 1912 года. С лидером национал-социалистов она познакомилась в октябре 1929-го, когда ей было всего 17. 40-летний Гитлер зашел в фотомастерскую Генриха Гофмана, в которой уже около месяца работала Ева Браун. Сама она при первой встрече даже не поняла, с кем именно пообщалась в тот вечер.

Между Гитлером и Евой Браун сразу возникла взаимная симпатия, и с этого времени при каждом визите в фотоателье фюрер осыпал девушку комплиментами, целовал ей руки, дарил цветы, шоколадки и безделушки. Иногда он приглашал ее на обед или на пикник за город, в кино или оперный театр. На несовершеннолетнюю Еву демонстративные ухаживания известного политического деятеля производили неизгладимое впечатление.

Все годы дальнейших отношений Ева Браун была в статусе сожительницы Гитлера, и только в ночь на 29 апреля 1945 года состоялась церемония их бракосочетания в бункере, где они скрывались от бомбежек Берлина. Уже на следующий день, 30 апреля, они совершили самоубийство, а их тела сожгли в саду рейхсканцелярии.

О жизни Евы Браун – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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