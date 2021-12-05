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Церковь, дворец коммунизма, бассейн. Зачем взорвали Храм Христа Спасителя

90 лет назад большевики уничтожили Храм Христа Спасителя на Волхонке. На его месте, согласно предложению члена Политбюро Сергея Кирова, планировалось построить Дворец Советов — здание высотой более 400 метров с венчающей его стометровой статуей Владимира Ленина. Оно должно было стать самым высоким сооружением в мире в то время.

Когда инженеры пришли к выводу, что разобрать храм до основания не получится, было принято решение взорвать его. Он был ликвидирован при помощи нескольких зарядов. Среди ценностей, хранившихся там, уцелела лишь малая часть, которую советская власть посчитала историческими предметами, имеющими художественное значение.

Дворец Советов построен так и не был: Кирова убили, а строительство нового объекта стартовало лишь спустя четыре года после уничтожения храма, но с началом войны его заморозили. А после чего и вовсе отказались от этой идеи и на фундаменте возвели бассейн «Москва». При Юрии Лужкове, в 1994 году, храм решили воссоздать, а в 1999-м он был вновь открыт.

Нынешний Храм Христа Спасителя полностью отличается от своего предшественника как технически, так и внешне, являясь относительной копией исторического оригинала.

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