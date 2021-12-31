31 декабря 2021, 22:51
Фото
Лучшие фотографии 2021 года по версии «Газеты.Ru»
Целый год фотослужба «Газеты.Ru» искала для читателей лучшие фотографии — из миллионов. Несколько фотобанков, сотни профессиональных фотографов, тысячи страниц — самые суровые лица президентов для отдела политики, самые хрустящие деньги для отдела бизнеса и самые свежие кадры из фильмов для отдела культуры.
Уходящий год мы точно запомним надолго: штурм Капитолия в США, «эпидемия» пожаров по всему миру, небывалые ливни, затопившие многие города Европы, конфликт в Афганистане, пандемия коронавируса и многое другое — в итоговой фотогалерее «Газеты.Ru» за 2021-й год.
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Леди Гага после исполнения государственного гимна США во время 59-й инаугурации президента США Джо Байдена в Капитолии в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Во время штурма Капитолия США сторонниками бывшего президента Дональда Трампа, 6 июня 2021 года
Лесной пожар у пляжа Кочили недалеко от деревни Лимни в Греции, 6 августа 2021 года.
Женщина с плакатом Дональда Трампа на «Марше Спасение Америки» в Вашингтоне, 6 июня 2021 года
Участница марша в Москве в честь 151-й годовщины со дня рождения Владимира Ленина, 22 апреля 2021 года
Женщина в бурке в магазине, Кабул, Афганистан, 5 декабря 2021 года
Работник увозит пустые гробы, в которых хранились тела умерших от инфекции COVID-19 и были кремированы, Сантьяго, Чили, 21 апреля 2021 года
Представление во время празднования 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) в центре Пекина, 28 июня 2021 года
Поезд проезжает железнодорожный переезд, окруженный паводковыми водами из-за дождя и тающего снега в Ниддерау недалеко от Франкфурта, Германия, 3 февраля 2021 года
Волонтеры во время тушения лесного пожара возле села Кюерелях, Якутия, 7 августа 2021 года
Швейцарский велогонщик Марк Хирши после аварии на первом этапе велогонки Тур де Франс, 26 июня 2021 года
Мужчина возвращается на Гаити после покупки кур на рынке в приграничном городе Даджабон, Доминиканская Республика, 19 ноября 2021 г.
Мигранты из Гаити идут через реку Рио-Гранде из США в Мексику, 19 сентября 2021 года
Ситуация на пропускном пункте «Брузги» на границе Белоруссии и Польши, 15 ноября 2021 года
Вид на международный деловой центр «Москва-Сити», февраль 2021 года
Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж, июнь 2021 года
Девушка на подтопленной автобусной остановке в результате ливневых дождей в Керчи, август 2021 года
Белая медведица Урсула в парке флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске, август 2021 год
Военнослужащий на совместных учениях с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) «Рубеж-2021» в Киргизии, сентябрь 2021 года
Гости на красной дорожке фильма «Вот я смеюсь \\ Король смеха» (Qui Rido Io \\ The King of Laughter) на 78-м Венецианском международном кинофестивале, сентябрь 2021 года
Актеры Тимофей Трибунцев и Юра Борисов на фотосессии фильма «Капитан Волконогов бежал» на 78-м Венецианском международном кинофестивале, сентябрь 2021 года
Зеркальные матрешки в золотых кокошниках напротив гостиницы «Украина» в Москве, сентябрь 2021 года
Досрочное голосование на выборах депутатов Государственной Думы в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сентябрь 2021 года
Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска готовятся к извлечению автомобилей, упавших в провалившийся грунт теплотрассы в Новосибирске, октябрь 2021 года
На стенде «Сименс» в рамках форума «Российская энергетическая неделя», который начал работу в ЦВЗ «Манеж», октябрь 2021 года
Блогер Устархан Бекмурзаев в образе человека-паука в вагоне московского метро, ноябрь 2021 год
Юлия Пресеильд в день запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» со съемочной группой фильма «Вызов» на космодроме Байконур, 5 октября 2021 года
Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент РФ Владимир Путин на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, июль 2021 года
Лауреаты Нобелевской премии мира за 2021 год филиппинская журналистка Мария Ресса и российский журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов перед началом церемонии вручения Нобелевской премии мира в ратуше, Осло, Норвегия, 10 декабря 2021 года
Уличный артист в костюме ангела возле машин скорой медицинской помощи во дворах около Никольской улицы, 16 декабря 2021 года
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым, 10 сентября 2021 года
Мария Ласицкене во время финальных соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020, Токио, Япония, 7 августа 2021 года
Закрашивание граффити с изображением Алексея Навального на трансформаторной будке в Пушкарском саду, Санкт-Петербург, 28 апреля 2021 года
Парадный расчет волгоградской полиции, впервые принимающий участие участие в военном параде Победы, во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года
Олени в корале перед началом вакцинации против сибирской язвы, которую проводят специалисты региональной государственной ветеринарной службы в селе Ловозеро, Мурманская область, 24 марта 2021 года
Последствия дождевого паводка в Сочи, 6 июля 2021 года
Гиббон в парке миниатюр в Бахчисарае, Крым, 24 мая 2021 года
Талиб (организация запрещена в России) Мосташхед из провинции Вардак в парке развлечений на окраине Кабула, Афганистан, 8 октября 2021 года
Мужчина с тремя защитными масками на лице во время празднования Пурима, Иерусалим, февраль 2021 года
Полнолуние, известное как «Розовая Луна», над Эйфелевой башней, апрель 2021 года
89-летняя Фуми Такино и другие участницы из группы поддержки Japan Pom Pom,Токио, Япония, 12 апреля 2021 года.
Последствия наводнения, вызванного сильными дождями в Кройцберге, Германия, июль 2021 года
Во время религиозного обряда на фестивале Кумбха Мела, Индия, апрель 2021 года
Эвакуация жителей в деревне Лимни во время лесных пожаров, Греция, август 2021 года
Красная зона клинической больницы Святителя Луки в Санкт-Петербурге, 22 декабря 2021 года