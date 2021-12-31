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Фото

Лучшие фотографии 2021 года по версии «Газеты.Ru»

Целый год фотослужба «Газеты.Ru» искала для читателей лучшие фотографии — из миллионов. Несколько фотобанков, сотни профессиональных фотографов, тысячи страниц — самые суровые лица президентов для отдела политики, самые хрустящие деньги для отдела бизнеса и самые свежие кадры из фильмов для отдела культуры.

Уходящий год мы точно запомним надолго: штурм Капитолия в США, «эпидемия» пожаров по всему миру, небывалые ливни, затопившие многие города Европы, конфликт в Афганистане, пандемия коронавируса и многое другое — в итоговой фотогалерее «Газеты.Ru» за 2021-й год.

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