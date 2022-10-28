Бывший главред «Газеты.Ru» Светлана Бабаева погибла в Крыму

В Крыму на учебно-тренировочном полигоне погибла глава подразделения МИА «Россия сегодня», экс-главред «Газеты.Ru» Светлана Бабаева. Трагический инцидент произошел во время занятия военно-спортивной стрельбой.

«Профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась «за ленточку», желая поддержать наших героев. Шальная пуля…» — заявил руководитель «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Сотрудники редакции «Газеты.Ru» с теплотой и благодарностью вспоминают годы совместной работы со Светланой. Сегодня мы выражаем искренние соболезнования ее родственникам и близким.

Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юрфак МГУ. Работала в газете «Московские новости» в отделе экономики, после — в «Известиях» в отделе политики. С 2004 по 2006 год возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. В 2008-2012 годах Светлана была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. С сентября 2013 по июль 2016 года работала главным редактором «Газеты.Ru».