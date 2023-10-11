«Все произошло моментально». Как выглядит авария на станции «Печатники»

Два поезда столкнулись на станции московского метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии. Пострадали пять человек: машинист получил травму средней тяжести, пассажиры — небольшие повреждения.
«Все произошло моментально. Те, кто не держался за поручни, упали и ушиблись. Я держалась за поручень, но тоже головой ушиблась», — рассказала «Газете.Ru» москвичка Екатерина.
Сейчас поезда от «Люблино» до «Дубровка» не ходят. Там ведутся ремонтно-восстановительные работы. Ожидается, что движение будет запущено через несколько часов. Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута от метро «Дубровка» до «Люблино» с остановками у станций метро по пути: «Дубровка», «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» и «Люблино».
Точную причину назовет специальная комиссия, заявили в Дептрансе. Среди возможных версий журналисты называют отказ тормозов и ошибку машиниста.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях Правила применения рекомендательных технологий