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«Все произошло моментально». Как выглядит авария на станции «Печатники»

Собянин: Движение поездов по салатовой ветке запустят в ближайшие часы

Два поезда столкнулись на станции московского метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии. Пострадали пять человек: машинист получил травму средней тяжести, пассажиры — небольшие повреждения.

«Все произошло моментально. Те, кто не держался за поручни, упали и ушиблись. Я держалась за поручень, но тоже головой ушиблась», — рассказала «Газете.Ru» москвичка Екатерина.

Сейчас поезда от «Люблино» до «Дубровка» не ходят. Там ведутся ремонтно-восстановительные работы. Ожидается, что движение будет запущено через несколько часов. Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута от метро «Дубровка» до «Люблино» с остановками у станций метро по пути: «Дубровка», «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» и «Люблино».

Точную причину назовет специальная комиссия, заявили в Дептрансе. Среди возможных версий журналисты называют отказ тормозов и ошибку машиниста.

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