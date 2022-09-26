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В результате стрельбы в школе Ижевска погибли дети

13 человек погибли в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске, сообщили в СК. Среди жертв — семеро учеников. Еще 14 детей и семеро взрослых ранены.

Полицейские обнаружили тело мужчины, открывшего стрельбу. Его личность не установлена и мотивы неизвестны, по имеющимся данным, он покончил с собой. На месте работают медики и спецслужбы.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что по предварительным данным, стрелявший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны. По данным СК, стрелявший был одет в футболку с нацистской символикой и балаклаву.

По поручению главы Минпросвещения Сергея Кравцова в Ижевск отправлена группа от федерального министерства.

Школа №88 была открыта в 1994 году. В ней обучаются 982 ученика, преподают 80 учителей. Учебное заведение открывается в восемь утра.

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