Улицы-реки и машины в море. Последствия ливней в Испании
Сразу в нескольких регионах Испании прошли проливные дожди. В центральной и северо-восточной частях страны они привели к сильным наводнениям. Мощный шторм обрушился на Каталонию, Наварру и Кастилью-ла-Манчу.
В городе Альканар поток воды был настолько сильным, что подхватывал автомобили и уносил их в сторону Средиземного моря. По подсчетам синоптиков, за 14 часов там выпало более 215 л воды на 1 кв. м.
По предварительным данным, погибших нет. Трех человек доставили в больницу с симптомами легкого переохлаждения.
О последствиях удара стихии — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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