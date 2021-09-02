02 сентября 2021, 22:33 Фоторепортажи Улицы-реки и машины в море. Последствия ливней в Испании

Сразу в нескольких регионах Испании прошли проливные дожди. В центральной и северо-восточной частях страны они привели к сильным наводнениям. Мощный шторм обрушился на Каталонию, Наварру и Кастилью-ла-Манчу.



В городе Альканар поток воды был настолько сильным, что подхватывал автомобили и уносил их в сторону Средиземного моря. По подсчетам синоптиков, за 14 часов там выпало более 215 л воды на 1 кв. м.



По предварительным данным, погибших нет. Трех человек доставили в больницу с симптомами легкого переохлаждения.



О последствиях удара стихии — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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