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Первые кадры с места стрельбы в московском МФЦ

В Москве 45-летний Сергей Глазов открыл огонь в МФЦ «Рязанский» после того, как его попросили надеть медицинскую маску. Погибли администратор и охранник, еще четыре человека ранены и сейчас находятся в операционных. Среди пострадавших 10-летняя девочка. Стрелок задержан, против него завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Как сообщают СМИ, Глазов стрелял из травматического пистолета модели Glock, переделанного под боевые патроны. С собой он принес сумку с проводами, криминалисты установили, что это не взрывчатка. После задержания стрелок находится в неадекватном состоянии и рассказывает на допросе следователям теории заговора про коронавирус.

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