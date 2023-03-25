Пожар в «Зимней вишне». Прошло пять лет

25 марта 2018 года произошел один из самых резонансных пожаров в новейшей истории России — 60 человек (среди которых 37 — дети) погибли при возгорании на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове.

Причиной пожара стало короткое замыкание из-за плохо смонтированной электропроводки в бывшем фабричном здании — первым загорелся светильник, потом поролоновые шарики в сухом бассейне детской игровой комнаты. Очевидцы отмечали, что тушение пожара и спасение людей были плохо организованы, а сотрудники МЧС не реагировали на сообщения о запертых в кинотеатре детях.

По уголовному делу были признаны виновными 12 человек – руководство ТЦ, собственники здания, ответственные за пожарную безопасность, местные чиновники и спасатели. Самый большой срок в 18 лет получила Танзиля Комкова, бывший начальник стройнадзора Кузбасса – суд установил, что она получила взятку при строительстве «Зимней вишни» и закрывала глаза на нарушения.

Сразу после пожара был вынужден уйти в отставку один из старейших губернаторов России Аман Тулеев – он был главой Кемеровской области больше 20 лет.

Спустя пять лет на месте бывшего ТЦ находится «Парк Ангелов»: в нем были посажены 60 сосен – по числу погибших при пожаре.