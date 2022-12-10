В центре Москвы загорелась усадьба Лопухиных

Усадьба Лопухиных конца XVII века загорелась в Малом Знаменском переулке в Москве.
Здание находится на реконструкции. Предварительно, пожар начался между вторым этажом и чердачным перекрытием.
Во время тушения обрушились перекрытия, под них попал один пожарный. Ему оказывают необходимую помощь в машине скорой помощи. Пожар удалось локализовать на площади 50 квадратных метров.
Усадьба Лопухиных — комплекс, построенный Федором Лопухиным на территории Белого города в конце XVII века. В 1775–1776 годы здание входило в состав временного Пречистенского дворца. В здании проживал фаворит Екатерины II Григорий Потемкин.
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