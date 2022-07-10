Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Байден перестроил свой велосипед после падения 22:59
ICIJ: Макрон, будучи министром экономики, помог компании Uber 22:57
Кокорин мог не поехать на первый сбор «Фиорентины» из-за подозрения... 22:49
Бывший тренер теннисиста Карацева назвал бездоказательными обвинения в договорных... 22:31
Российские военные нашли американский ПТРК Javelin в гараже у жителя поселка... 22:25
Reuters: протестующие на Шри-Ланке «не успокоятся», пока правительство не... 22:21
«Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» в товарищеском... 22:15
В посольстве РФ назвали необоснованными претензии Киева на российское имущество... 22:11
Адмирал Чекмасов рассказал о рисках столкновения НАТО и России в Черном море 21:51
Британские производители предупредили о дефиците молочной продукции 21:49
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

Последствия урагана в Москве

Во второй половине дня в Москве начался сильный ливень, порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Дождь, гроза и град сохранятся до конца суток, сообщают в мэрии. В отдельных районах в ближайшие часы может выпасть до 25 миллиметров осадков.

Из-за непогоды погиб один человек, на него упало дерево. ЧП произошло на Украинском бульваре в районе Дорогомилово. Еще десять человек доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. По информации «Известий», среди них есть грудной ребенок. Одной из пострадавших оторвало ступню. Как пишет Telegram-канал 112, на Авангардной улице дерево упало на балкон жилого дома, осколками ранена беременная женщина. Telegram-канал Baza добавляет, что в результате падения деревьев пострадали прохожие в саду «Эрмитаж», на Подольской улице и в районе улицы Правды.

В столице сорвана обшивка некоторых зданий, повалены заборы. Несколько полос Лефортовского тоннеля недоступны для проезда из-за частичного обвала облицовки.

Москвичей просят оставаться внутри капитальных строений и не выходить на улицу без крайней необходимости. На дорогах дежурят 24 экипажа дорожного патруля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 137-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 137-й день
«Мы хотим больше оружия». Минобороны Украины сообщило об истощении армии
Министр обороны Украины Резников заявил о больших потерях ВСУ
«Нервозность и раздражение» в Киеве: Германия блокирует новый транш Украине
Corriere della Sera сообщила о блокировке Германией помощи Укриане на €9 млрд
Российские военные нашли американский ПТРК Javelin в гараже у жителя поселка Лоскутовка
ICIJ: Макрон, будучи министром экономики, помог компании Uber
Байден перестроил свой велосипед после падения
Финский историк Ялонен предложил Западу вступить в военный конфликт с Россией из-за Киева
Новости и материалы
Кокорин мог не поехать на первый сбор «Фиорентины» из-за подозрения на ковид
Бывший тренер теннисиста Карацева назвал бездоказательными обвинения в договорных матчах
Reuters: протестующие на Шри-Ланке «не успокоятся», пока правительство не уйдет в отставку
«Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» в товарищеском матче
В посольстве РФ назвали необоснованными претензии Киева на российское имущество в Лондоне
Адмирал Чекмасов рассказал о рисках столкновения НАТО и России в Черном море
Британские производители предупредили о дефиците молочной продукции
Тарпищев об обвинении Карацева в участии в договорных матчах: это бред
Байден призвал продолжать протесты из-за решения Верховного суда по абортам
Карацев отреагировал на сообщения об участии в договорных матчах
Большинство поляков высказались за постоянное присутствие военных США в стране
Экс-администратор «Спартака» Хаджи: было неприятно смотреть на команду в Суперкубке
Иван Ургант впервые за полгода выступил в роли ведущего
Шредер отказался разрывать дружбу с Путиным
Отец Карацева назвал провокацией информацию о том, что его сын играл договорные матчи
Адмирал Чекмасов объяснил, почему повторная милитаризация Змеиного невозможна для ВСУ
Ученые: COVID-19 и оспой обезьян можно заразиться одновременно
Швеция подготовила список с 10 членами РПК для экстрадиции их в Турцию
Все новости
«На сцене чувствую себя слабым и ничтожным — как на исповеди»: интервью с Вячеславом Бутусовым
Бутусов заявил, что испытывает восторг от жизни в Царском Селе
«У нас не принято говорить о ребятах из детских домов»: интервью с актрисой Валентиной Ляпиной
Актриса Ляпина рассказала, чем Козловский удивил ее на съемочной площадке
С веслом на стене: как обустроить квартиру на море
Подводные камни ремонта квартир в приморских районах юга России
Море волнуется два: «Морской монстр» — мультик от автора «Моаны», где моряки свергают власть
Рецензия на мультфильм «Морской монстр»
Российские войска уничтожили цели в Славянске
Ударами ВС РФ уничтожены американские гаубицы M777 и около тысячи снарядов к ним
«Милитаризация Змеиного со стороны ВСУ – чистой воды авантюра»
Контр-адмирал Михаил Чекмасов рассказал о Черном море, как о театре военных действий
Лучшие фотографии недели
Трамп объявил, что «ужасных событий» на Украине не было бы, будь он президентом
Трамп заявил, что не допустил бы войны в Европе на посту президента США
Новая схема: вор под видом покупки машины «прописывал» свой ключ в систему
Автоэксперт Шелков рассказал о новой уловке автоугонщиков
«Болезненная аккуратность — это почти всегда травма»: психолог – об отношении к быту и дому
Психолог Демина объяснила, о чем может говорить мания порядка
Зумеров приведут в Движение. Зачем России понадобилась новая молодежная организация
Депутаты Госдумы рассказали о главных целях нового молодежного движения
Байден отправляется на Ближний Восток сколачивать второй фронт против России
Байден заявил о желании сблизиться с Саудовской Аравией «против России и Китая»
«Получаю до $10 000 в месяц». Как «русские хакеры» взламывают PornHub и QIWI за деньги
Хакер Скворцов рассказал, как начинающему «белому взломщику» заработать первые деньги
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть