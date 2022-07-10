Последствия урагана в Москве

Во второй половине дня в Москве начался сильный ливень, порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Дождь, гроза и град сохранятся до конца суток, сообщают в мэрии. В отдельных районах в ближайшие часы может выпасть до 25 миллиметров осадков.

Из-за непогоды погиб один человек, на него упало дерево. ЧП произошло на Украинском бульваре в районе Дорогомилово. Еще десять человек доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. По информации «Известий», среди них есть грудной ребенок. Одной из пострадавших оторвало ступню. Как пишет Telegram-канал 112, на Авангардной улице дерево упало на балкон жилого дома, осколками ранена беременная женщина. Telegram-канал Baza добавляет, что в результате падения деревьев пострадали прохожие в саду «Эрмитаж», на Подольской улице и в районе улицы Правды.

В столице сорвана обшивка некоторых зданий, повалены заборы. Несколько полос Лефортовского тоннеля недоступны для проезда из-за частичного обвала облицовки.

Москвичей просят оставаться внутри капитальных строений и не выходить на улицу без крайней необходимости. На дорогах дежурят 24 экипажа дорожного патруля.