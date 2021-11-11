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Купание в ядовитой пене. Как в Индии отметили священный праздник

В Индии часть реки Ямуна, притока священной для местных жителей реки Ганг, покрылась ядовитой белой пеной. Для Ямуны это не самое неожиданное явление. Она протекает через несколько штатов, в том числе через столицу страны Нью-Дели, и считается одной из самых загрязненных рек в мире. Однако в этом году появление ядовитой пены совпало с фестивалем Чхат Пуджа, который предполагает ритуальные купания.

Чхат Пуджа, посвященный Богу Солнца, проходит с 8 по 11 ноября. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Индии (DDMA) заранее запретило проводить традиционные омовения к празднику на берегах Ямуны. Еще до начала праздника стало известно о резком повышении уровня аммиака в реке, что даже вызвало временный сбой в работе очистных сооружений Дели. Вскоре реку покрыла пена - смесь промышленных отходов и сточных вод.

Местных это не остановило, первые купающиеся появились уже в понедельник. Игнорировать запрет правительства призвали в Индийской народной партии (БДП, одна из ведущих партий страны). Ее руководство организовало купания на берегу Ямуны и заявило, что никто не может запретить проводить священные ритуалы.

Власти Дели пытались собрать пену бамбуковыми сетями и поливали ее чистой водой из шлангов. Последняя мера вызвала насмешки в интернете, на что администрация Дели пояснила, что при разбрызгивании воды «пузырьки воздуха, застрявшие в пене, вырвутся наружу, и она рассеется». Председатель объединения Chhath Puja Samiti Викас Рай в ответ предположил, что власти имитируют борьбу с загрязнением, чтобы избежать критики СМИ. Он добавил, что верующих пена «не беспокоит».

Некоторые индусы действительно не видят в ней угрозы. «Мы так празднуем каждый год. Даже если качество воды плохое, мы это делаем. Мы не ждем, пока <...> вода станет чистой», - заявил волонтер Манодж Кумар Тхакур.

По мнению экспертов, купание в Ямуне во время загрязнения может привести к респираторным и кожным проблемам.

Как в Индии отметили праздник в священной реке, покрытой слоем пены, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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