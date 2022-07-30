Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Ъ»: обвиняемый в многомиллиардных хищениях банкир уехал в Канаду 10:05
The Guardian: Путин стал сильнее на фоне санкций Запада 09:51
Канчельскис о судьях на матче «Урал» — Краснодар»: где... 09:42
В Кемеровской области девочки-подростки жестоко избили сверстницу 09:42
Союзные силы заявили, что «освободили» в ДНР 262 населенных пункта 09:37
В Ульяновской области ребенок месяц проходил с деталью игрушки в пищеводе 09:32
Володин обвинил «Зеленского и Вашингтон» в ударе по СИЗО... 09:30
Экс-игрок «Зенита» Погребняк поддержал Оздоева, который перешел... 09:26
Власти Каховского района заявили о ночном обстреле ГЭС ракетами из HIMARS 09:22
В Пермском крае пострадали девять человек при столкновении пассажирского катера... 09:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии последней недели июля. Военная операция на Украине, последствия наводнения в Сочи, протесты в Ираке и Индии, празднование 70-летия короля в Таиланде и другие кадры — в нашей фотогалерее.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 157-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 157-й день
Россиянам предложили выплачивать 13-ю пенсию перед новогодними праздниками
«Справедливая Россия» осенью внесет в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии
«Банальная ревность»: как жаркая Африка становится полем битвы в новой «холодной войне»
Глава МИД России Лавров заявил, что роль Африки во внешней политике Москвы будет расти
Власти Каховского района заявили о ночном обстреле ГЭС ракетами из HIMARS
На трассе Чита — Хабаровск ограничили движение для большегрузов и автобусов из-за паводков
Брянский губернатор Богомаз сообщил об артобстреле села Ломаковка с территории Украины
ФРГ отправит на Украину 16 танков Biber
Новости и материалы
The Guardian: Путин стал сильнее на фоне санкций Запада
Канчельскис о судьях на матче «Урал» — Краснодар»: где берут таких негодяев?
В Кемеровской области девочки-подростки жестоко избили сверстницу
Союзные силы заявили, что «освободили» в ДНР 262 населенных пункта
В Ульяновской области ребенок месяц проходил с деталью игрушки в пищеводе
Володин обвинил «Зеленского и Вашингтон» в ударе по СИЗО с «азовцами» в Еленовке
Экс-игрок «Зенита» Погребняк поддержал Оздоева, который перешел в «Фатих Карагюмрюк»
В Пермском крае пострадали девять человек при столкновении пассажирского катера с баржей
Президент Украины Зеленский: мы все фанаты Зинченко
Samsung Galaxy Z Flip4 получит более 70 возможных вариантов расцветки
Новый формат классных часов введут в школах России в текущем году
Bloomberg: цены на электроэнергию в Европе достигли «рекордно высоких показателей»
В МГУ рассказали, когда «роботы» начнут проверять домашние работы российских школьников
Врач рассказала, какие обследования надо проходить мужчинам после 40
В Самаре мать, бросившая детей умирать в запертой квартире, получила 11 лет колонии
Житель Москвы обвинил соседа снизу в создании СВЧ-пушки для облучения его семьи
Юрист рассказал, в каких случаях у россиян могут забрать автомобиль
Эксперт Зверев заявил, что на рост заболеваемости коронавирусом в РФ влияют отпуска
Все новости
Яичница жарится сама, лампа работает без проводов. Что делать, если сосед собрал СВЧ-пушку
Москвич пожаловался в полицию на соседа, который облучает его семью самодельным магнетроном
«Он называл свой член Олег Петрович-младший»: эпизоды, убившие надежду на секс
11 героев поделились историями, из-за которых они передумали заниматься сексом
«Больше всех из-за технологий беспокоятся родители»: когда ИИ-алгоритмы начнут проверять контрольные
Эксперт МГУ по нейросетям Николаева предсказала проверку контрольных и домашних работ при помощи ИИ
Двукратного обладателя литературного «Национального бестселлера» признали СМИ-иноагентом
Минюст внес в список СМИ-иноагентов журналистов Альбац, Алешковского и писателя Быкова
«Был откровенный и прямой разговор»: главы МИД России и США провели переговоры
Блинкен рассказал, что обсудил с Лавровым Украину и обмен Уилана и Грайнер
«Нам удалось значительно продвинуться»: зампостпреда РФ при ООН рассказал об успехах в ходе спецоперации
Первый зампред РФ при ООН Полянский рассказал об успехах России в спецоперации на Украине
Последствия пожара в хостеле в Москве, где погибли 8 человек
Штраф за грязные номера и возврат «тревожной кнопки». Что ждет российских водителей в августе
Какие законодательные нововведения ждут российских автовладельцев в августе 2022 года
В Германии предложили реанимировать «Северный поток — 2»
Глава комитета бундестага по энергетике выступил за запуск «Северного потока — 2»
Подаренные Македонии российские танки отправились на Украину
Северная Македония передала Украине танки Т-72, ранее поставленные Россией
Минобороны РФ обвинило Украину в обстреле СИЗО в Еленовке из HIMARS
При обстреле изолятора в Еленовке погибли 53 украинских военнопленных
Никаких ярко-розовых вещей и обуви на платформе: что не надо покупать на летних распродажах
Стилисты посоветовали приобретать на распродажах в июле-августе пуховики и базовые вещи
Индюки выклевали ребенку глаз, свинья откусила пальцы. Как домашние животные нападают на людей
Шесть историй об увечьях, нанесенных животными человеку
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть