Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии последней недели июля. Военная операция на Украине, последствия наводнения в Сочи, протесты в Ираке и Индии, празднование 70-летия короля в Таиланде и другие кадры — в нашей фотогалерее.
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Местные жители сжигают чучело демона Гхантакарны во время празднования Гатемангала в Бхактапуре, Непал, 26 июля 2022 года
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча и члены кабинета министров отдают дань уважения фотографии тайского короля Маха Ваджиралонгкорна во время празднования 70-летия короля в Бангкоке, 28 июля 2022 года
Скопление автомобилей, снесенных потоками воды во время ливня в Сочи, 25 июля 2022 года
Во время тушения лесного пожара в Ороше, Мирдит, Албания, 27 июля 2022 года
На набережной Мариуполя, 26 июля 2022 года
Датский велогонщик Йонас Вингегор празднует победу в гонке «Тур де Франс» вместе с болельщиками, Копенгаген, 27 июля 2022 года
Люди едут на мотоцикле во время паводка в Сане, Йемен, 25 июля 2022 года
Сторонники влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра взбираются на стены, окружающие охраняемую «зеленую зону», где находится парламент, во время протестов в Багдаде, 27 июля 2022 года
Демонтаж памятника летчикам 1-го Гвардейского авиационного полка ВВС Балтийского флота - реактивного бомбардировщика Ил-28 в поселке Скулте, Латвия, 27 июля 2022 года
Олимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер в Химкинском суде Московской области, 26 июля 2022 года
Студенты кадетского лицея заходят в бомбоубежище во время тренировки по противовоздушной тревоге в условиях специальной военной операции России на Украине, Киев, 27 июля 2022 года
Папа Франциск в головном уборе коренных жителей во время своего визита в общину Масквацис в Канаде, 25 июля 2022 года
Гнездо олуш в экологическом заповеднике на мысе Святой Марии, Ньюфаундленд, Канада, 25 июля 2022 года
Принц Чарльз проходит через металлоискатель во время визита в Атлетическую деревню Бирмингемского университета во время Игр Содружества в Бирмингеме, Великобритания, 28 июля 2022 года
Во время землетрясения в Бауко, Филиппины, 27 июля 2022 года
Во время репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России, 28 июля 2022 года
Во время церемонии открытия Игр Содружества в Бирмингеме, Великобритания, 28 июля 2022 года
Местный житель, получивший хлеб, на одной из улиц в селе Чернобаевка, Херсонская область, Украина, 25 июля 2022 года
Задержание депутата от главной оппозиционной партии Конгресса Индии Джотимани Сеннималаи во время протестов в Нью-Дели, 27 июля 2022 года
Падающая звезда над крышей дома в селе Клиновка Симферопольского района, Крым, 27 июля 2022 года