Первые кадры с места обрушения подъезда в Ефремове

В пятиэтажном доме в городе Ефремове Тульской области взорвался газ, что привело к обрушению подъезда со второго по пятый этаж. По последним данным, жертвами ЧП стали четыре человека.

Семь человек спасены, еще один может находиться под завалами. В Ефремовской районной больнице сообщили, что к ним доставили троих пострадавших, в том числе одного ребенка.

В качестве причины ЧП рассматривается неисправность газового оборудования.

Первые кадры с места происшествия – в фоторепортаже «Газеты.Ru».