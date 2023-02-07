07 февраля 2023, 19:14
Фото
Первые кадры с места обрушения подъезда в Ефремове
В пятиэтажном доме в городе Ефремове Тульской области взорвался газ, что привело к обрушению подъезда со второго по пятый этаж. По последним данным, жертвами ЧП стали четыре человека.
Семь человек спасены, еще один может находиться под завалами. В Ефремовской районной больнице сообщили, что к ним доставили троих пострадавших, в том числе одного ребенка.
В качестве причины ЧП рассматривается неисправность газового оборудования.
Первые кадры с места происшествия – в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда жилого дома в городе Ефремов, Тульская область, 7 февраля, 2023 год
Подъезд жилого пятиэтажного дома, обрушившийся в результате взрыва газа, на улице Химиков, Ефремов, 7 февраля 2023 года
Подъезд жилого пятиэтажного дома, обрушившийся в результате взрыва газа, на улице Химиков, Ефремов, 7 февраля 2023 года
Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда жилого дома в городе Ефремов, Тульская область, 7 февраля, 2023 год
Подъезд жилого пятиэтажного дома, обрушившийся в результате взрыва газа, 7 февраля 2023 года
Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда жилого дома в городе Ефремо, Тульская область, 7 февраля, 2023 год
Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда жилого дома в городе Ефремов, Тульская область, 7 февраля, 2023 го
Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда жилого дома в городе Ефремов, Тульская область, 7 февраля, 2023 год
Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда жилого дома в городе Ефремов, Тульская область, 7 февраля, 2023 год
Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов, Тульская область, 7 февраля 2023 года
Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов, Тульская область, 7 февраля 2023 года
Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов, Тульская область, 7 февраля 2023 года