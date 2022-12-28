Фейерверков и больших уличных концертов в этом году в столице не будет — так решили москвичи, принимавшие участие в голосовании на сайте «Активный гражданин». Но город все-таки было решено празднично украсить.

На Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере, и Камергерском переулке появились световые арки. По Бульварному кольцу протянулись световые тоннели. На опорах освещения установили световые консоли. А на Поклонной горе теперь сияет самый большой светящийся шар в мире высотой 20 метров. Похожий поставили и в Парке Горького.

На Красной площади заработала ГУМ-Ярмарка, на прилавках здесь можно найти национальные сувениры, елочные шары, валенки, оренбургские платки и другие сувениры.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доходы от праздничных мероприятий направят на поддержку военнослужащих и их семей, а также на восстановление новых территорий.

Как Москву украсили к новому 2023 году — в фотогалерее «Газеты.Ru»