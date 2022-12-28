Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Как Москву украсили к новому 2023 году

Фейерверков и больших уличных концертов в этом году в столице не будет — так решили москвичи, принимавшие участие в голосовании на сайте «Активный гражданин». Но город все-таки было решено празднично украсить.

На Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере, и Камергерском переулке появились световые арки. По Бульварному кольцу протянулись световые тоннели. На опорах освещения установили световые консоли. А на Поклонной горе теперь сияет самый большой светящийся шар в мире высотой 20 метров. Похожий поставили и в Парке Горького.

На Красной площади заработала ГУМ-Ярмарка, на прилавках здесь можно найти национальные сувениры, елочные шары, валенки, оренбургские платки и другие сувениры.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доходы от праздничных мероприятий направят на поддержку военнослужащих и их семей, а также на восстановление новых территорий.

Как Москву украсили к новому 2023 году — в фотогалерее «Газеты.Ru»

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 308-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 308-й день
Бекмансурову дали пожизненное. Суд в Перми завершил рассмотрение дела массового убийцы
Суд приговорил к пожизненному заключению стрелявшего в вузе Перми Тимура Бекмансурова
«Золотая эпоха санкций может скоро закончиться». Как Россия и Китай обходят ограничения США
Foreign Affairs: Россия и КНР победили в борьбе с экономическими санкциями США
В России еще ряд ИТ-специальностей могут получить отсрочку от срочной службы
МО РФ: трехсторонние переговоры глав оборонных ведомств РФ, Сирии и Турции прошли в Москве
Mash: на голову генерал-лейтенанта МЧС в Москве упала ледяная глыба
«Союзмультфильм» хочет выпустить отечественные ремейки «Гарри Поттера» и «Властелина колец»
Новости и материалы
В Милане заявили, что у половины прибывших пассажиров из Китая обнаружили COVID-19
Сок актинидии острой оказался способен бороться с раком легких
Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии в начале следующего года
Иван Охлобыстин стал дедушкой
Лукашенко призвал молодежь думать об интересах Белоруссии в канун Нового года
Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram
Шадаев: Минцифры не считает необходимым запрет на выезд за границу для IТ-специалистов
Россиянина, обманувшего пенсионерку, осудят за работу на украинский кол-центр мошенников
19FortyFive: в армии США сочли помощь Вашингтона Украине бессмысленной
Стала известна дата исполкома РФС по вопросу возможного перехода в Азию
Глава Минцифры РФ сообщил о лишении 7 тысяч IT-компаний аккредитации
The Hill: Байден заявил, что союзники не дают США «сделать все возможное» для помощи Украине
Айза заявила, что ее «тошнит от самой себя»
Президент Грузии Зурабишвили уклонилась от ответа на вопрос о помиловании Саакашвили
Bloomberg заявил о «самом низком с начала столетия» уровне экспорта российского газа
Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом
Иранская шахматистка приняла участие в международном турнире без хиджаба
Павел Прилучный заявил, что устроит два Новых года для детей
Все новости
«Эта война была нам объявлена достаточно давно». Лавров назвал цели спецоперации
Лавров заявил, что Россия будет добиваться выполнения целей спецоперации на Украине
«Выпили. Потом еще раз. Я решил, что всех убью». Новые подробности расстрела семьи в Макеевке
Убийца семьи из Макеевки заявил, что пошел на преступление из-за долга в 15 тыс. руб.
«Эмоциональный момент». В Кремле отреагировали на инициативы против уехавших
Песков заявил, что у Украины пока нет «мирного плана»
«Для защиты национальных интересов». В Одессе второй раз сносят памятник Екатерине II
«Думская»: в центре Одессы приступили к демонтажу памятника Екатерине II
Не готовы к серьезным переговорам. На Западе не верят в скорое окончание конфликта на Украине
Frankfurter Rundschau: Зеленский предлагает провести мирный саммит только ради политической выгоды
«Враги общества». Какие ограничения могут ввести для уехавших россиян
Медведев предложил не пускать «врагов общества» обратно в Россию и лишить их доходов
Кто умер в 2022 году
«Ничего не делать»: в МИД решили не реагировать на призывы Украины исключить Россию из ООН
Захарова призвала игнорировать требования Украины исключить Россию из СБ ООН
«Войны заканчиваются за столом переговоров». Меркель назвала способ завершить конфликт на Украине
Меркель заявила, что ее участие в урегулировании ситуации на Украине «совершенно исключено»
Ёлка или Лошадь из тройки? Узнайте, на кого из зимней сказки вы похожи
Кто вы из новогодних персонажей
«На ТВ все женаты или встречаются»: ведущие Первого канала впервые рассказали о служебном романе
Екатерина Березовская и Константин Панюшкин рассказали о знакомстве, свадьбе и совместной работе
Топ-5 событий российской науки в 2022 году
Что важного произошло в российской науке в уходящем году
МИД Болгарии вызвал посла РФ для разговора о Христо Грозеве и портретах исторических деятелей
Посла России в Болгарии Митрофанову вызвали в МИД после объявления в розыск журналиста Грозева
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть