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Как мир встретил Новый год

Первой страной в мире, встретившей новый, 2022-й год, стала Самоа в южной части Тихого океана. Праздник отметили традиционными танцами.

Несмотря на пандемию, пожары, наводнения, засуху и другие напасти, Австралия встретила год голубого водяного тигра с размахом: масштабные фейерверки осветили небо в Мельбурне и Сиднее. А в небе над Гонконгом сотни дронов «нарисовали» надпись «2022 Happy New Year». Зрелищный салют украсил самое высокое здание в мире — небоскреб «Бурдж Халифа» в Дубае.

Российская Федерация встречала Новый год в течение 10 часов — от Камчатки и Калининграда.

В некоторых странах из-за коронавируса все гуляющие надевали маски, чтобы не заразиться в толпе. Праздничные фотографии со всего мира — в первой за год фотогалерее «Газеты.Ru».

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