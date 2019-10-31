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Кадры с места убийства ребенка в НАО

Следственный комитет опубликовал кадры с подозреваемым в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. 36-летний местный житель был задержан на месте преступления, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Также возбуждены два дела в отношении частного охранного предприятия и должностных лиц, отвечавших за безопасность детей.

Днем 31 октября в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе зашел мужчина с ножом и убил 6-летнего мальчика во время «тихого часа». После задержания подозреваемый заявил, что совершил убийство, чтобы «жить вечно». Знакомая с ситуацией местная жительница Ксения Фомина рассказала «Газете.Ru», что мужчина перерезал ребенку горло с криком «Сатана». По неофициальной информации, он планировал преступление заранее.

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Подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года Подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года
Ситуация у детского сада в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года Ситуация у детского сада в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года
Подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года Подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года
Детский садик в Нарьян-Маре Детский садик в Нарьян-Маре
Подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года Подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года
Ситуация у детского сада в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года Ситуация у детского сада в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года
Подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года Подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года
Ситуация у детского сада в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года Ситуация у детского сада в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года
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Подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года
Ситуация у детского сада в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года
Подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года
Детский садик в Нарьян-Маре
Подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года
Ситуация у детского сада в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года
Подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года
Ситуация у детского сада в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года
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