Кадры с места убийства ребенка в НАО
Следственный комитет опубликовал кадры с подозреваемым в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. 36-летний местный житель был задержан на месте преступления, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Также возбуждены два дела в отношении частного охранного предприятия и должностных лиц, отвечавших за безопасность детей.
Днем 31 октября в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе зашел мужчина с ножом и убил 6-летнего мальчика во время «тихого часа». После задержания подозреваемый заявил, что совершил убийство, чтобы «жить вечно». Знакомая с ситуацией местная жительница Ксения Фомина рассказала «Газете.Ru», что мужчина перерезал ребенку горло с криком «Сатана». По неофициальной информации, он планировал преступление заранее.
- Появились подробности убийства ребенка в детском саду в НАО
- В офисе Зеленского заявили, что президент устал
- Россиянам рассказали о погоде в ноябре
- Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за секс-скандал
- В сети распространили фейк-видео издевательств над Шамсутдиновым
- Подруга рассказала о расстрелявшем сослуживцев в Забайкалье срочнике
- Рогозин заявил о ненужности профильного образования главе Роскосмоса
- Первый канал назвал причину закрытия шоу «Прожекторперисхилтон»
- Умер родоначальник школы искусственного интеллекта СССР
- Цифровой рудник: как 3D меняет жизнь в шахте
- Атака на саудовскую нефть: что угрожает России
- Трудовые книжки с 2020 года станут электронными
- Как в Казани провели самый масштабный чемпионат мира WorldSkills Kazan 2019
- «Витрина ТВ» намерена стать единым сервисом для трансляции ТВ-каналов в интернете
- Схожесть отечественного ПО с иностранными аналогами грозит государству убытками