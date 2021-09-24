24 сентября 2021, 08:47
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Как конные патрули преследовали мигрантов на границе США
Американские власти перестанут использовать конные патрули для преследования нелегальных мигрантов на границе. Об этом 23 сентября сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
На такие меры пришлось пойти после того, как в сети появились кадры, на которых американские пограничники на лошадях кнутами отгоняют мигрантов из Гаити на границе с Мексикой.
Как нелегалы штурмуют американскую границу — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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Конный пограничный патруль разгоняет мигрантов в городе Дель-Рио, Техас, 19 сентября 2021 года
Мигранты переходят по дамбе через границу США и Мексики, 17 сентября 2021 года
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Конный пограничный патруль разгоняет мигрантов в городе Дель-Рио, Техас, 19 сентября 2021 года
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Конный патруль на пути мигранта, переходящего Рио-Гранде, 19 сентября 2021 года
Конный патруль на пути мигрантов, переходящих Рио-Гранде, 19 сентября 2021 года
Конный пограничный патруль разгоняет мигрантов в городе Дель-Рио, Техас, 19 сентября 2021 года
Конный пограничный патруль разгоняет мигрантов в городе Дель-Рио, Техас, 19 сентября 2021 года
Конный патруль США преграждает путь гаитиням у реки Рио-Гранде, 19 сентября 2021 года
Мигранты переходят вброд реку Рио-Гранде из Мексики в США, 21 сентября 2021 года
Военнослужащие штата и автомобили департамента безопасности Техаса на посту у лагеря мигрантов, 23 сентября 2021 года