Как конные патрули преследовали мигрантов на границе США

Американские власти перестанут использовать конные патрули для преследования нелегальных мигрантов на границе. Об этом 23 сентября сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На такие меры пришлось пойти после того, как в сети появились кадры, на которых американские пограничники на лошадях кнутами отгоняют мигрантов из Гаити на границе с Мексикой.

Как нелегалы штурмуют американскую границу — в фоторепортаже «Газеты.Ru».