13 ноября 2022, 08:29
Фото
Лучшие фотографии недели
«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии второй недели ноября. Военная операция на Украине, парламентские выборы в Израиле, полное лунное затмение и другие кадры — в нашей фотогалерее.
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Проводы призывников в Севастополе, 9 ноября 2022 года
Женщины зажигают огни на священном водоеме Банганга в честь осеннего праздника Дивали в Мумбаи, Индия, 7 ноября 2022 года
Мужчина выглядывает из головы «Связанного Эрососа» — скульптуры Игоря Миторая, установленной в центре Кракова, Польша, 10 ноября 2022 года
Последствия обстрела Донецка, 7 ноября 2022 года
Президент РФ Владимир Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), 9 ноября 2022 года
Акрополь и Парфенон на фоне полнолуния в Афинах, 8 ноября 2022 года
Члены Национального фронта освобождения открывают огонь по правительственным позициям в ответ на обстрел лагеря Марам в провинции Идлиб, Сирия, 6 ноября 2022 года
Центральный вестибюль международного аэропорта Хамад в Дохе в преддверии чемпионата мира по футболу, 10 ноября 2022 года
Мигранты на борту норвежского спасательного судна Geo Barents в порту Катании, Италия, 8 ноября 2022 года
Карл III и королева-консорт Камилла выходят из Йоркского собора, где они открывали статую покойной королевы Елизаветы II, 9 ноября 2022 года
Экс-президент Дональд Трамп выступает в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида в день выборов в Сенат, 8 ноября 2022 года
Президент Франции Эммануэль Макрон у могилы Неизвестного солдата на церемонии в честь 104-й годовщины Дня перемирия, Париж, 11 ноября 2022 года
Экологический активист Моду Фаль («Пластиковый человек») на заваленном мусором пляже Ярах в Дакаре, Сенегал, 8 ноября 2022 года
Осень во Франкфурте, 8 ноября 2022 года
Члены еврейской общины регистрируются на избирательном участке в Бруклине в день парламентских выборов в Израиле, Нью-Йорк, 8 ноября 2022 года
Мусульманки во время молитвы в Сринагаре, Индия, 7 ноября 2022 года
Лунное затмение во Владивостоке, 8 ноября 2022 года