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Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии второй недели декабря. Военная операция на Украине, чемпионат мира по футболу в Катаре, похороны бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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