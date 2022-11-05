05 ноября 2022, 14:24
Фото
Лучшие фотографии недели
«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии конца октября — начала ноября. Военная операция на Украине, Хэллоуин, визит папы Римского Франциска в Бахрейн и другие кадры — в нашей фотогалерее.
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Первый выпуск женщин — военных летчиков в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова, 29 октября 2022 года
Учения мобилизованных в Мурманской области, 2 ноября 2022 года
Королевские гвардейцы ожидают прибытия папы Римского Франциска в Манаму, Бахрейн, 3 ноября 2022 года
Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден угощают детей сладостями на Южной лужайке Белого дома в Хэллоуин, 31 октября 2022 года
Молитва заходящему солнцу на реке Багмати во время празднования Чхатх Пуджа в Катманду, Непал, 30 октября 2022 года
Причал на озере Гарда близ Мальчезине, Италия, 1 ноября 2022 года
Футболисты «Палмейраса» празднует победу в чемпионате бразильской футбольной лиги в Сан-Паулу, 2 ноября 2022 года
Освобожденный из плена военнослужащий с родными в Амвросиевке, 1 ноября 2022 года
Пассажиры, пережившие кораблекрушение, на борту судна греческой береговой охраны в Эгейском море, Греция, 1 ноября 2022 года
Участники ночного ралли на Хэллоуин, Каракас, Венесуэла, 29 октября 2022 года
Спасательная операция на реке Мачху, где рухнул переполненный туристами мост колониальной эпохи, Индия, 31 октября 2022 года
Столкновения полиции с демонстрантами во время марша протеста в Коломбо, Шри-Ланка, 2 ноября 2022 года
Король Великобритании Карл III сажает липу возле Чайного домика в саду Букингемского дворца, 4 ноября 2022 год
Бизнес-пространство «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге, 2 ноября 2022 года
Житель Мариуполя у своей голубятни в центре города, 3 ноября 2022 года
Фрагмент открытого после реставрации памятника гражданину Минину и князю Пожарскому на Красной площади в Москве, 31 октября 2022 года