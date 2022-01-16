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Фото

Лучшие фотографии недели

Каждый день на лентах новостных агентств публикуются тысячи снимков сотен фотографов. Число фотографий за неделю превышает размер средней зарплаты, архив за год займет несколько жестких дисков. Кто возьмет на себя смелость найти в фотобанках все самое интересное?

  Фотоотдел «Газеты.Ru» представляет фотографии второй недели января: беспорядки в Казахстане, извержение вулкана в королевстве Тонга, депортация Новака Джоковича из Австралии и другие главные кадры недели.

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