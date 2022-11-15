15 ноября 2022, 12:24
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Как хоронили Брежнева
Ровно 40 лет назад, 15 ноября 1982 года, состоялись похороны генерального секретаря ЦК КПСС, главы Верховного Совета СССР Леонида Брежнева. Он скончался за пять дней до этого на 76-м году жизни. Прощание с советским генсеком, самое пышное со времен смерти Сталина, было организовано в Колонном зале Дома Союзов.
Около 10 утра артиллерийский лафет с гробом двинулся на Красную площадь в сопровождении солдат Московского гарнизона, генералов и адмиралов, несших на красных подушечках бесчисленные награды усопшего.
Руководители СССР произнесли траурные речи, после чего гроб перенесли к подготовленной у Кремлевской стены могиле.
Когда гроб опускали, раздался гимн СССР и пушечный залп. Из-за залпа многие подумали, что гроб уронили. Впоследствии этот факт опровергался. В частности Георгий Коваленко, опускавший гроб, говорил, что за стук упавшего гроба приняли орудийный залп.
Как хоронили Брежнева — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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Похороны генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева в Москве, 1982 год
Прощание с генеральным секретарем ЦК КПСС, председателем президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым в Колонном зале Дома Союзов, Москва, 1982 год
Прощание с генеральным секретарем ЦК КПСС, председателем президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым, Москва, 1982 год
Траурная процессия на прощании с генеральным секретарем ЦК КПСС, председателем президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым, Москва, 1982 год
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Карл Карстенс (в центре) на церемонии прощания с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым в Колонном зале Дома Союзов, Москва, 1982 год
Траурная процессия на Красной площади во время похорон Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева, 1982 год
Колонна москвичей, направляющаяся в Колонный зал Дома Союзов для участия в церемонии прощания с Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Ильичом Брежневым, на Пушкинской площади, 1982 года
Траурная процессия на Красной площади во время похорон Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева, 1982 год
Траурная процессия на Красной площади во время похорон Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева, 1982 год
Глава вьетнамской делегации, Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама, Председатель Государственного совета Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Тинь (в центре на первом плане) во время церемонии прощания с Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Ильичом Брежневым в Колонном зале Дома Союзов, Москва, 1982 год
Траурная процессия на Красной площади во время похорон Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева, 1982 год
Прощание с Леонидом Ильичом Брежневым в Колонном зале Дома Союзов, Москва, 1982 год
Все награды Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, представленные по время похорон в Колонном зале Дома Союзов, Москва, 1982 год
Траурная процессия на Красной площади во время похорон Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева, 1982 год
Президент Республики Мальта Агата Барбара (вторая слева) и Министр поселений Республики Филлипины, губернатор Большой Манилы Рамиль Маркос во время церемонии прощания с Леонидом Ильичом Брежневым, 1982 год
Траурное шествие на Красной площади по случаю похорон генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева, 1982 год.
В первом ряду слева направо: первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии, председатель Совета Министров Польской Народной Республики Войцех Ярузельский, председатель Совета Министров Кубы Фидель Кастро, первый секретарь ЦК Венгерской социалистической рабочей партии Янош Кадар, член Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама, председатель Госсовета Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Тинь, генеральный секретарь Монгольской Народно-Революционной Партии, председатель президиума Великого Народного хурала Монгольской Народной Республики Юмжагийн Цеденбал
Траурная процессия во время церемонии прощания с Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Ильичом Брежневым на Красной площади, Москва, 1982 год
Работники Московского автомобильного завода имени И.А. Лихачева во время пяти минут молчания в связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева, 1982 год
Траурная процессия во время церемонии прощания с Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Ильичом Брежневым на Красной площади, Москва, 1982 год
Руководители Коммунистической партии и Советского государства во время церемонии прощания с Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Ильичом Брежневым на Красной площади, Москва, 1982 год
Во время прощания с Леонидом Ильичом Брежневым в Колонном зале Дома союзов, 1982 год
Церемония прощания с Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Ильичом Брежневым в Колонном зале Дома Союзов, 1982 год