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Как прошел День металлурга в 2022 году

В 2022 году главный праздник для работников алюминиевой промышленности и компании «Русал» - День металлурга прошел под знаком 90-летия российской алюминиевой промышленности, поэтому праздник стал особенно ярким и масштабным. Традиционно праздник отмечается в третье воскресенье июля, в этом году он пришелся на 17 число.

День металлурга – это всегда радостное событие, которого с нетерпением ждут все жители городов ответственности компании. После двухлетнего запрета на массовые мероприятия, вызванного пандемией, он прошел с настоящим размахом. В этом году уже за неделю до главной даты на предприятиях начались конкурсы, квесты, выставки и спортивные состязания. Все мероприятия были посвящены празднику металлургов.

Кроме того, 14 июля прошел праздничный радиоэфир РУСАЛ.FM, который объединил металлургов. В рамках эфира коллеги не только поздравляли друг друга и передавали приветы, но и выигрывали призы в веселых конкурсах.

Также на предприятиях чествовали лучших сотрудников и ветеранов отрасли, что стало уже традицией. Кульминацией праздника стала масштабная концертная программа «Музыка метALла», объединившая местные творческие коллективы и звезд эстрады. Так, в городах ответственности «Русала» выступили Нюша (NYUSHA), Клава Кока, FEDUK, Вячеслав Бутусов, Стас Михайлов, Natan, группы «Пицца», Filatov & Karas и другие знаменитости. Программа завершилась грандиозным мультимедийным и лазерным шоу и фейерверком.

Праздничные мероприятия прошли в 13 городах России - Волгограде, Шелехове, Братске, Красноярске, Ачинске, Тайшете, Новокузнецке, поселке Таежный, Бокситогорске, Каменск-Уральском, Кандалакше и Саяногорске. В каждом из городов ответственности компании ко Дню металлурга прошли праздничные мероприятия, а в Волгограде они длились целых 2 дня. Всего в праздничных гуляния приняли участие 187 тысяч человек.

Так, на площадях и в городских парках работали интерактивные зоны, аттракционы, мастер-классы и ярмарки. В специальной фотозоне горожане с удовольствием «примеряли» алюминиевые крылья, детям делали аквагрим, проводили шоу мыльных пузырей. В каждом городе были свои особенности. Во всех городах гвоздем программы стали вечерние праздничные концерты «Музыка метаALла». Сначала зрителей разогревали местные творческие коллективы, а затем на сцену вышли звезды российской эстрады. Завершили программу мультимедийное и лазерное шоу и красочный фейерверк.

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