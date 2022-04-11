Кадры с места взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступино

Утром в понедельник в квартире на четвертом этаже четвертого подъезда дома номер 4 в Центральном переулке города Ступино Московской области произошел взрыв бытового газа. Начался пожар. Как сообщили СМИ источники в экстренных службах, предварительная причина хлопка — утечка газа из-за неисправности газового оборудования.

Взрывом в двух квартирах разрушило внутренние перегородки, на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. На третьем — перекосило стены, выбило окна, разрушилась перегородка. Взрывной волной также выбило окна на втором этаже.

Погибли два человека, в том числе 12-летний ребенок. Еще шесть жильцов дома пострадали, их госпитализировали с травмами и переломами.

После взрыва из дома эвакуировали 60 человек, включая 10 детей. Для них организован пункт временного размещения в местном доме культуры. СК РФ возбудил уголовное дело — в ведомстве сообщили, что под завалами могут находиться пострадавшие.