Кадры с места взрыва в жилом доме в Нижневартовске
В пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске произошел взрыв, в результате которого обрушились перекрытия на двух этажах. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газовый баллон, сам дом газифицирован не был. Как сообщили в экстренных службах, погибли четыре человека, еще несколько пострадавших были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело, специалисты разбирают завалы.
Кадры с места происшествия — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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