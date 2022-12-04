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Кадры с места взрыва в жилом доме в Нижневартовске

В пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске произошел взрыв, в результате которого обрушились перекрытия на двух этажах. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газовый баллон, сам дом газифицирован не был. Как сообщили в экстренных службах, погибли четыре человека, еще несколько пострадавших были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело, специалисты разбирают завалы.

Кадры с места происшествия — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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