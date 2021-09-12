Четыре человека погибли в результате жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Место, где находится воздушное судно, найдено, медики оказывают помощь пострадавшим.
Самолет L-410 был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Отмечается, что он летел на минимальной высоте. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.
Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения воздушного судна. Во время посадки пилоты сообщали о неполадках. Разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года.
Кадры с места крушения L-410 под Иркутском — в галерее «Газеты.Ru».
Кадры с места крушения самолета L-410 под Иркутском
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