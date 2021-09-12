Кадры с места крушения самолета L-410 под Иркутском

Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном 12.09.2021, 23:57

СМИ: отменой встречи президент Польши оскорбил Меркель 12.09.2021, 23:51

В Госдуме отреагировали на премирование сестер Авериных после... 12.09.2021, 23:44

В крови отравившихся арбузом в Москве бабушки и внучки нашли следы яда 12.09.2021, 23:43

Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесут в Госдуму 14... 12.09.2021, 23:26

Спасатели освободили пассажиров L-410 из салона самолета 12.09.2021, 23:24

Теннисист Медведев рассказал, благодаря чему он может попасть в учебник... 12.09.2021, 23:23

Боец Штрыков: Александру Емельяненко сейчас бы Тарасова победить, а не своего... 12.09.2021, 23:15

При крушении L-410 под Иркутском пострадали 12 человек 12.09.2021, 23:07