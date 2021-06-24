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Как москвичи спасались от аномальной жары в разные годы

23 июня в Москве был установлен новый температурный максимум июня — днем воздух в столице прогрелся до +34,8°C. И отступать жара в ближайшие дни не планирует — москвичи спасаются от нее в городских фонтанах, под деревьями в парках и на пляжах местных водоемов.

Аномальная жара настигала столицу и в другие годы — в июне 1954 и августе 1972 года температура в июне превысила +33°C, в июле 1981 года воздух прогрелся до +35°C, а в июле 2010 года — до +38,2°C. Излюбленными местами для отдыха в это жаркое время были пляжи Серебряного Бора, бассейн Москва, фонтаны столицы, Парк Горького и другие места.

Как москвичи справлялись с аномальной жарой в эти годы — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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В июне 1954 года температура в Москве поднялась до +33°C. <br> На фото: девушки на пляже в Серебряном бору в Москве, 1950-е В июне 1954 года температура в Москве поднялась до +33°C. <br> На фото: девушки на пляже в Серебряном бору в Москве, 1950-е
В августе 1972 года в столице потеплело до +34°C. Обстановка осложнялась почти полным отсутствием дождей. Жара и засуха привели к лесным пожарам в Подмосковье, с 20-х чисел августа город накрыл смог от горящих торфяников. До сих пор не побиты установленные тогда шесть суточных рекордов тепла: жарче всего в Москве было 7 июля и 21 августа — 34,8°C. <br> На фото: девушки во время отдыха на Москве-реке, 1972 год В августе 1972 года в столице потеплело до +34°C. Обстановка осложнялась почти полным отсутствием дождей. Жара и засуха привели к лесным пожарам в Подмосковье, с 20-х чисел августа город накрыл смог от горящих торфяников. До сих пор не побиты установленные тогда шесть суточных рекордов тепла: жарче всего в Москве было 7 июля и 21 августа — 34,8°C. <br> На фото: девушки во время отдыха на Москве-реке, 1972 год
Жарко было и в 1981 году — столбики термометров поднялись до отметки в +30°C в конце июня, в июле было девять дней с температурой и выше. Пиковое значение было зафиксировано 22 июля — Москва прогрелась до +35°C. <br> На фото: отдыхающие на пляже в Серебряном бору, 1981 год Жарко было и в 1981 году — столбики термометров поднялись до отметки в +30°C в конце июня, в июле было девять дней с температурой и выше. Пиковое значение было зафиксировано 22 июля — Москва прогрелась до +35°C. <br> На фото: отдыхающие на пляже в Серебряном бору, 1981 год
Аномальное тепло также настигло москвичей в 1988 году. Два суточных максимума, зарегистрированные в том году, до сих пор не побиты — 6 июня воздух прогрелся до +32,5°C, а 7 июня до +32,7°C. <br> На фото: плавательный бассейн &laquo;Москва&raquo; под открытым небом на Кропоткинской набережной, 1988 год Аномальное тепло также настигло москвичей в 1988 году. Два суточных максимума, зарегистрированные в том году, до сих пор не побиты — 6 июня воздух прогрелся до +32,5°C, а 7 июня до +32,7°C. <br> На фото: плавательный бассейн &laquo;Москва&raquo; под открытым небом на Кропоткинской набережной, 1988 год
В 1998 году жара установилась с начала месяца и сохранялась до 20-х чисел — в течение восьми дней столбики термометров превышали отметку в +30°C. На фоне аномального тепла 20 июня произошла одна из самых сильнейших бурь в Московском регионе: ветер со скоростью 15-20 м/с, сопровождаемый интенсивной грозой, ливнем и градом привел к гибели 11 человек в Москве и области. <br> Подростки купаются в фонтане на Поклонной горе, 1998 год В 1998 году жара установилась с начала месяца и сохранялась до 20-х чисел — в течение восьми дней столбики термометров превышали отметку в +30°C. На фоне аномального тепла 20 июня произошла одна из самых сильнейших бурь в Московском регионе: ветер со скоростью 15-20 м/с, сопровождаемый интенсивной грозой, ливнем и градом привел к гибели 11 человек в Москве и области. <br> Подростки купаются в фонтане на Поклонной горе, 1998 год
Рекордно теплым был и июнь 1999 года — весь месяц в городе было жарко и сухо, 18 дней температура не падала ниже +28°C. Средняя температура первого летнего месяца составила 21,4 градуса, что сделало июнь 1999 года самым теплым в Москве за всю историю. <br> На фото: московские собаки во время отдыха, 1999 год Рекордно теплым был и июнь 1999 года — весь месяц в городе было жарко и сухо, 18 дней температура не падала ниже +28°C. Средняя температура первого летнего месяца составила 21,4 градуса, что сделало июнь 1999 года самым теплым в Москве за всю историю. <br> На фото: московские собаки во время отдыха, 1999 год
Лето 2010 года повторило опыт 1972 года. Из-за рекордно жаркой и сухой погоды, вызванной малоподвижным антициклоном, зависшем над всей территорией европейской части России, вспыхнули подмосковные торфяники — Москву заволокло едким дымом. Июль и август 2010 года стали самыми теплыми в истории метеонаблюдений. Особенно тепло было 29 июля — столбики термометров поднялись до +38,2°C. <br><br> На фото: отдыхающие на пляже в Серебряном бору, 2010 год Лето 2010 года повторило опыт 1972 года. Из-за рекордно жаркой и сухой погоды, вызванной малоподвижным антициклоном, зависшем над всей территорией европейской части России, вспыхнули подмосковные торфяники — Москву заволокло едким дымом. Июль и август 2010 года стали самыми теплыми в истории метеонаблюдений. Особенно тепло было 29 июля — столбики термометров поднялись до +38,2°C. <br><br> На фото: отдыхающие на пляже в Серебряном бору, 2010 год
27 июня 2013 года был установлен суточный рекорд тепла в Москве (+32°C). <br> На фото: отдыхающие на пляже в Нескучном саду, 2013 27 июня 2013 года был установлен суточный рекорд тепла в Москве (+32°C). <br> На фото: отдыхающие на пляже в Нескучном саду, 2013
5 июня 2014 года воздух в столице прогрелся до +31,6&deg;C &mdash; был побит суточный рекорд тепла. <br> На фото: отдыхающие на пляже в Парке Горького, 2014 год 5 июня 2014 года воздух в столице прогрелся до +31,6&deg;C &mdash; был побит суточный рекорд тепла. <br> На фото: отдыхающие на пляже в Парке Горького, 2014 год
23 июня 2021 года в Москве был установлен температурный максимум июня &mdash; воздух прогрелся до +34,8&deg;C. <br> На фото: ребенок в фонтане на улице Ильинка в Москве, 2021 год 23 июня 2021 года в Москве был установлен температурный максимум июня &mdash; воздух прогрелся до +34,8&deg;C. <br> На фото: ребенок в фонтане на улице Ильинка в Москве, 2021 год
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В июне 1954 года температура в Москве поднялась до +33°C. <br> На фото: девушки на пляже в Серебряном бору в Москве, 1950-е
В августе 1972 года в столице потеплело до +34°C. Обстановка осложнялась почти полным отсутствием дождей. Жара и засуха привели к лесным пожарам в Подмосковье, с 20-х чисел августа город накрыл смог от горящих торфяников. До сих пор не побиты установленные тогда шесть суточных рекордов тепла: жарче всего в Москве было 7 июля и 21 августа — 34,8°C. <br> На фото: девушки во время отдыха на Москве-реке, 1972 год
Жарко было и в 1981 году — столбики термометров поднялись до отметки в +30°C в конце июня, в июле было девять дней с температурой и выше. Пиковое значение было зафиксировано 22 июля — Москва прогрелась до +35°C. <br> На фото: отдыхающие на пляже в Серебряном бору, 1981 год
Аномальное тепло также настигло москвичей в 1988 году. Два суточных максимума, зарегистрированные в том году, до сих пор не побиты — 6 июня воздух прогрелся до +32,5°C, а 7 июня до +32,7°C. <br> На фото: плавательный бассейн «Москва» под открытым небом на Кропоткинской набережной, 1988 год
В 1998 году жара установилась с начала месяца и сохранялась до 20-х чисел — в течение восьми дней столбики термометров превышали отметку в +30°C. На фоне аномального тепла 20 июня произошла одна из самых сильнейших бурь в Московском регионе: ветер со скоростью 15-20 м/с, сопровождаемый интенсивной грозой, ливнем и градом привел к гибели 11 человек в Москве и области. <br> Подростки купаются в фонтане на Поклонной горе, 1998 год
Рекордно теплым был и июнь 1999 года — весь месяц в городе было жарко и сухо, 18 дней температура не падала ниже +28°C. Средняя температура первого летнего месяца составила 21,4 градуса, что сделало июнь 1999 года самым теплым в Москве за всю историю. <br> На фото: московские собаки во время отдыха, 1999 год
Лето 2010 года повторило опыт 1972 года. Из-за рекордно жаркой и сухой погоды, вызванной малоподвижным антициклоном, зависшем над всей территорией европейской части России, вспыхнули подмосковные торфяники — Москву заволокло едким дымом. Июль и август 2010 года стали самыми теплыми в истории метеонаблюдений. Особенно тепло было 29 июля — столбики термометров поднялись до +38,2°C. <br><br> На фото: отдыхающие на пляже в Серебряном бору, 2010 год
27 июня 2013 года был установлен суточный рекорд тепла в Москве (+32°C). <br> На фото: отдыхающие на пляже в Нескучном саду, 2013
5 июня 2014 года воздух в столице прогрелся до +31,6°C — был побит суточный рекорд тепла. <br> На фото: отдыхающие на пляже в Парке Горького, 2014 год
23 июня 2021 года в Москве был установлен температурный максимум июня — воздух прогрелся до +34,8°C. <br> На фото: ребенок в фонтане на улице Ильинка в Москве, 2021 год
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