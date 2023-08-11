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«Для людей». На Дону стартовала застройка современного района «Новый Ростов»

Губернатор Голубев дал старт застройке жилого квартала «Полет» в Ростове-на-Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил стройплощадки крупнейших проектов комплексного развития территории в Ростове-на-Дону. Это жилой район «Левобережье» и первый жилой квартал «Нового Ростова» на территории бывшего аэропорта.

Губернатор посетил новый микрорайон на левом берегу Дона и оценил работы по благоустройству парка, который будет доступен для всех ростовчан и гостей города и объединит в себе места для активного отдыха, занятий спортом и прогулок на природе. Кроме того, Василий Голубев вместе с генеральным директором «ЮгСтройИнвест» Юрием Ивановым в современном районе «Новый Ростов» дал старт застройке жилого квартала «Полет». В целом на территории старого аэропорта планируется построить 1,5 млн квадратных метров жилья. Планируется, что первые девять жилых домов появятся уже в следующем году. Также на территории бывшего аэропорта начинается возведение детского сада на 200 мест, школы на 1100 учащихся и благоустройство сквера.

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