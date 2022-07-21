Семейство Трампа собралось на похоронах его первой жены

Похороны первой жены Дональда Трампа Иваны прошли в Нью-Йорке. Траурную церемонию посетил сам миллиардер, его супруга Меланья, их дети и другие родственники. В браке у Трампа и Иваны родились двое сыновей – Дональд и Эрик — и дочь Иванка.

В католической церкви святого Викентия в Верхнем Ист-Сайде, где проходило прощание, была запрещена фотосъемка. Место охраняла Секретная служба, обеспечивающая безопасность Трампа как экс-президента США.

Иванка Трамп заявила журналистам, что ее мать «не рассказывала, что женщина может делать все, что захочет – а показывала». Она добавила, что мать «однажды сказала ей, что нет ничего, что она не могла бы сделать на каблуках».

Дональд Трамп-младший назвал свою мать «бесстрашной и независимой». Сам бывший президент не давал комментариев прессе.

На улице кроме фотографов было около сотни зевак. Один из людей держал плакат с надписью «Молимся и соболезнуем семье Трампов. Храни и благослови вас Господь».

Погибла Ивана Трамп случайно – оступилась и упала с лестницы, получив несовместимые с жизнью травмы. Ей было 73 года.