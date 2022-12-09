В Подмосковье горит ТЦ «Мега Химки»

Пожарная сигнализация сработала в 5:58 утра. Когда огонь перекинулся на магазин OBI, произошли взрывы баллонов с краской и аэрозолей. Сообщается о как минимум одном погибшем. По данным Mash, это охранник, на которого при эвакуации упала металлическая конструкция.

В тушении принимают участие более 70 человек и 20 единиц техники. Им удалось локализовать пожар на площади 7 тыс. кв. м. В экстренных службах рассматривают две версии: неисправность оборудования и нарушения во время работ. Поджог был исключен.

В общем контактном центре магазина сообщили, что 9 декабря «Мега Химки» работать не будет.