Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Apple пообещала исправить уязвимость после возмущения пользователей 10:15
Семья Зеленского отдохнула на Новый год на Сейшелах 10:15
ФСБ задержала в Дагестане группу фальшивомонетчиков 10:13
Посол Украины в Германии Мельник потребовал от Берлина поставки вооружений 10:06
Китайские медики научились определять риск смерти по глазам 10:05
Гордон объяснил, почему Шевченко не нужно идти в политику 10:03
Россияне решили не обращать внимание на материальное положение будущего партнера 09:59
Блинкен приехал на Украину 09:56
В WhatsApp появилась новая функция 09:54
Операторы сотовой связи начали повышать цены на старые тарифы 09:50
Фото

Как прошли крещенские купания в России

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне — один из главных христианских праздников. В церквях на Крещение освящают воду и раздают людям. Как верят православные, она становится целебной и не портится.

С греческого Крещение дословно переводится как «погружение в воду». В постсоветской России стало широко популярно окунаться на праздник в прорубь, которую называют «иордань». Это не обязательный ритуал, РПЦ рекомендовала отказаться от него на фоне пандемии. Тем не менее, многие по всей стране предпочли не изменять традиции.

Как прошли крещенские купания в России — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Следователи начали проверку в связи с кражей коллекции скифского золота
Каннибализм и растраты: каких президентов, кроме Порошенко, осудили после правления
Самые громкие дела против глав государств мира
Как власти и банки будут бороться с россиянами, играющими в онлайн-казино
ЦБ поспорил с Росфинмониторингом и Роскомнадзором о методах блокировки платежей онлайн-казино
В небе над Кемеровской областью замечен гигантский крест
Меркель предложили новую работу
Волочкова подаст в суд на стюарда после скандала в самолете
Умер легендарный редактор журнала Vogue Андре Леон Телли
Новости и материалы
«Тинькофф» запустил всероссийский конкурс «Скиньте мяч» для поддержки регионального спорта
Apple пообещала исправить уязвимость после возмущения пользователей
Семья Зеленского отдохнула на Новый год на Сейшелах
ФСБ задержала в Дагестане группу фальшивомонетчиков
Посол Украины в Германии Мельник потребовал от Берлина поставки вооружений
Китайские медики научились определять риск смерти по глазам
Гордон объяснил, почему Шевченко не нужно идти в политику
Россияне решили не обращать внимание на материальное положение будущего партнера
Блинкен приехал на Украину
В WhatsApp появилась новая функция
Операторы сотовой связи начали повышать цены на старые тарифы
Президент UFC не включил Хабиба в список лучших бойцов
В Совфеде прокомментировали возможное размещение ядерных сил в Белоруссии
Звезда «Каменской» попала в московскую больницу
В немецких хранилищах заканчивается газ
Каспарайтис считает, что Овечкин обгонит Ягра и Гретцки
Полиция Алма-Аты сообщила о контртеррористической операции
Россия избавляется от вложений в гособлигации США
Все новости
США нашли для санкций еще четыре цели
WSJ: Белый дом готовит ограничения против «пророссийских сепаратистов на Украине»
«Избили только за то, что болел за «Спартак»
Gulagu.net опубликовал видео из «омской пыточной колонии»
«США и Европа сами себе создают врагов». Кого НАТО боится в космосе
Почему Североатлантический альянс считает нападения в космосе реальной угрозой
«Украинские журналисты пишут материалы в фуфайке и валенках»
Союз журналистов Украины пожаловался на холод в редакциях из-за цен на газ
«Россия может в любой момент начать атаку на Украине»
Псаки: Россия готовилась эвакуировать семьи дипломатов из Украины
Режим ЧП снят: казахстанцам разрешили покупать алкоголь и бастовать
В Алма-Ате после снятия ЧП сохранили «красный» уровень опасности
Советская Эдит Пиаф: Тамаре Гвердцители — 60
Шорты-юбки и шапки-ушанки. Как должны будут выглядеть мужчины через год
Чем закончилась мужская Неделя моды в Милане
Метель, мокрый снег и поземка: какие дороги замело
Дорожники снизили ограничение скорости на трассах из-за метели
Следопыт вернулся. Nissan снова вывел Pathfinder на российский рынок
Опубликованы комплектации и цены на кроссовер Nissan Pathfinder для России
«Закончили эту историю»: что ждет «Сватов» после седьмого сезона
Будет ли восьмой сезон сериала «Сваты»
«Приток мигрантов, несмотря на ограничения, все равно будет расти»
Медведев заявил о наличии серьезных вопросов к качеству миграционного учета
«Американцы проявили мужество, признав ошибки в проекте F-35»
Генерал-майор ВВС Попов назвал главную проблему истребителя-невидимки F-35
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть