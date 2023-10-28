От Лондона до Веллингтона. Как прошли пропалестинские митинги

За последние недели волна акций в поддержку Палестины охватила ряд стран, в том числе и западных. Митинги прошли во Франции, Италии, Великобритании, Германии, США, Иране, Иордании, Ливане, Марокко и других странах. После того как ЦАХАЛ объявил о расширении военной операции, сотни тысяч снова вышли на улицы городов Европы, Ближнего Востока и Азии.

В субботнем марше в Лондоне приняли участие от 50 до 70 тыс. человек, потребовавших от премьер-министра Риши Сунака призыва к прекращению огня. «Речь идет не о ХАМАС. Речь идет о защите жизни мирных палестинцев», – заявила одна из участниц акции в британской столице.

В Куала-Лумпуре толпа демонстрантов скандировала лозунги возле посольства США. Акции также прошли в Копенгагене, Риме и Стокгольме. Власти Франции запретили проведение акций сразу после начала палестино-израильского конфликта, но, несмотря на запрет, митинги провели в Париже и Марселе. В столице Новой Зеландии Веллингтоне тысячи людей с палестинскими флагами прошли маршем к зданию парламента.

Сторонники Израиля тоже собирались сегодня на митингах. Перед Бранденбургскими воротами Берлина более 10 тыс. человек слушали, как президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провозгласил национальную ответственность «защищать еврейскую жизнь».