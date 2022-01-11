Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Белом доме прокомментировали осведомленность Байдена результатами переговоров... 00:01
Посольство России назвало переворачиванием фактов заявления США о вызванном... 11.01.2022, 23:59
Бывший тренер клуба АПЛ может возглавить «Краснодар» 11.01.2022, 23:51
Десятки страусов, сбежавших с фермы в Китае, разбрелись по центру... 11.01.2022, 23:47
Британка потеряла зрение после наращивания ресниц 11.01.2022, 23:44
В США признались, что нарочно замедляют запуск «Северного потока... 11.01.2022, 23:38
РБК: аптеки сообщили о проблемах с поставками антидепрессанта... 11.01.2022, 23:24
Задержанного казахстанского бойца Хамитова освободили в тяжелом состоянии 11.01.2022, 23:23
Главного инфекциониста США обвинили в сокрытии данных о происхождении... 11.01.2022, 23:13
Журова высказалась о недопуске белорусских лыжниц на Олимпиаду 11.01.2022, 23:10
Фото

Как миротворцы патрулируют улицы Казахстана

Через два дня начнется вывод миротворческих сил из Казахстана, объявил 11 января президент республики Касым-Жомарт Токаев. По его словам, полностью военные союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) покинут страну примерно за десять дней.

Основной целью миротворцев из Армении, России, Таджикистана, Кыргызстана и Белоруссии была охрана стратегически важных объектов Казахстана. В частности, они следили за порядком на трех ТЭЦ, в аэропорту бывшей столицы республики Алма-Аты, на военных объектах.

9 января началось усиленное патрулирование улиц Алма-Аты. Военные тщательно осматривали улицы города, следили за правопорядком. Вокруг мегаполиса установили 13 КПП для контроля всех въездов и выездов из города. На блокпостах силовики проверяют автомобили.

Всего в миротворческой миссии приняли участие порядка 2,5 тыс. человек.

Как проходит работа миротворцев – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«НАТО придется искать другое зло»: может ли Россия вступить в альянс
Депутаты рассказали, что НАТО получит от вступления в его состав России
В США заявили, что НАТО не вернётся к границам 1997 года
Представитель США при НАТО исключила возвращение к конфигурации 1997 года
Когда миротворцы уедут из Казахстана: миссия ОДКБ близится к завершению
За сутки миротворческая миссия ОДКБ взяла под охрану пять важных объектов Казахстана
В России зарегистрировали разработанную ФМБА тест-систему для выявления «омикрона»
В США признались, что нарочно замедляют запуск «Северного потока — 2»
Джокович предоставил ложную информацию о своем ПЦР-тесте
Главного инфекциониста США обвинили в сокрытии данных о происхождении COVID-19
Новости и материалы
В Белом доме прокомментировали осведомленность Байдена результатами переговоров в Женеве
Посольство России назвало переворачиванием фактов заявления США о вызванном Москвой кризисе
Бывший тренер клуба АПЛ может возглавить «Краснодар»
Десятки страусов, сбежавших с фермы в Китае, разбрелись по центру города
Британка потеряла зрение после наращивания ресниц
РБК: аптеки сообщили о проблемах с поставками антидепрессанта «Золофт»
Задержанного казахстанского бойца Хамитова освободили в тяжелом состоянии
Журова высказалась о недопуске белорусских лыжниц на Олимпиаду
СК Белоруссии назвал фейком запись переговоров пилотов Ryanair с авиадиспетчерами
Американец выходил птенца колибри и научил его летать
Уборщица нашла в туалете аэропорта шкатулку с золотыми украшениями
Мэр Алма-Аты объяснил, почему силовики не смогли дать отпор нападавшим
Стерлинг назвал причину переноса боя с Петром Яном
В Москве появился первый «не-гражданин»
Депутат Рады Мережко призвал ускорить вступление Украины в НАТО из-за событий в Казахстане
Десять игроков «Спартака» сдали положительные тесты на коронавирус
В РПЛ могут со следующего сезона изменить лимит на легионеров
Канье Уэст захотел встретиться с Путиным и провести в Москве богослужение
Все новости
«Пытаются нас травить»: папа Алисы Тепляковой возмущен заявлением психфака МГУ
Девятилетняя студентка МГУ Теплякова не пропускала экзамены без уважительной причины, заявил ее отец
«Десять омоновцев избили, связали руки и ноги»
В Казахстане задержан боец ММА Хамитов
EMA предостерегло от слишком частых прививок от коронавируса
В медрегуляторе Евросоюза призвали вакцинироваться не чаще раза в год
NYT: переговоры в Женеве оказались «победой Москвы»
Колумнисты New York Times сочли Москву победительницей после состоявшихся переговоров с США
Какие автомобили с пробегом подорожали сильнее всего
За 2021 год цены на авто с пробегом в России выросли на 21%
«Хватит, Борис!»: как британский премьер устраивал запрещенные вечеринки в пандемию
В Великобритании осудили премьера Бориса Джонсона за поведение в локдаун
Смывают кровь, разгребают завалы: как Алма-Ата возвращается к жизни
Дно еще впереди: что ждет биткоин в 2022 году
Эксперты рассказали, при каких условиях курс биткоина достигнет $50-60 тыс.
Как из «Обливион»: минивэн Hyundai Staria будут продавать в России
У Hyundai появился полноценный минивэн на российском рынке
Какая еда поможет вернуться в рабочий режим после каникул
Врачи посоветовали пить молоко и есть орехи после длинных новогодних праздников
Роспотребнадзор: суточная заболеваемость COVID-19 может достигнуть 100 тысяч случаев в сутки
В России прогнозируется рост числа заболевших коронавирусом до шестизначных чисел
«Никакой конкуренции между Россией и США за газовый рынок ЕС нет»
Эксперт Митрахович объяснил, почему американский газ не вытеснит российский из Европы
В Москве значительно вырастет заболеваемость COVID-19 в ближайшую неделю
Собянин призвал мобилизовать систему здравоохранения Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть