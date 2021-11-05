Мертвые русалки и покемоны: как экоактивисты во главе с Гретой протестовали в Глазго

Порядка 10 тыс. человек присоединились к маршу протеста молодежи в Глазго, цель которого — убедить мировых лидеров принять немедленные меры в связи с климатическим кризисом. Митинг возглавила шведская экологическая активистка Грета Тунберг и многие другие борцы за охрану окружающей среды. Марш проходит на фоне конференции ООН COP26. Сегодняшний день саммита посвящен расширению прав и возможностей молодежи и общественности.

В числе демонстрантов по большей части — подростки, в связи с чем местные власти уже выразили обеспокоенность о влиянии на их обучение пропусков занятий. Молодые люди одним из плакатов ответили на это: «Мы пропускаем наши уроки, чтобы научить вас одному». После марша более десятка молодых активистов выступили с речами, в том числе и Тунберг, ранее призывавшая «вырвать с корнем» существующий миропорядок.

«Лидеры ничего не делают. Похоже, их главная цель — продолжить борьбу за статус-кво. COP26 стал самой закрытой конференцией за всю историю, это провал и пиар-мероприятие. Двухнедельное празднование обычного дела и блаблабла», — обратилась Тунберг к толпе.

Как экологические активисты протестовали на улицах Глазго, — в фотогалерее «Газеты.Ru»