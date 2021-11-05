Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Смородская заявила, что не обвиняла «Спартак» в расизме 21:14
Задержанный за избиение мужчины с ребенком в Новой Москве назвал его... 21:12
Гитарист «Коррозии металла» отпилил себе палец болгаркой 21:06
Юрист рассказал, что грозит Смородской за обвинения игроков «Спартака»... 21:02
Глава МИД Украины обвинил Россию в провоцировании европейского газового кризиса 20:47
Стала известна причина избиения отца с ребенком в Новой Москве 20:47
Щербакова объяснила ошибку в короткой программе на Гран-при Италии: я слишком... 20:41
Футболист в Испании сделал каминг-аут как бисексуал 20:21
Телеведущая Мария Шукшина описала ситуацию в России как «смутное время» 20:21
Oxxxymiron отреагировал на обвинения экс-возлюбленной в лицемерии и изменах 20:19
Фото

Мертвые русалки и покемоны: как экоактивисты во главе с Гретой протестовали в Глазго

Порядка 10 тыс. человек присоединились к маршу протеста молодежи в Глазго, цель которого — убедить мировых лидеров принять немедленные меры в связи с климатическим кризисом. Митинг возглавила шведская экологическая активистка Грета Тунберг и многие другие борцы за охрану окружающей среды. Марш проходит на фоне конференции ООН COP26. Сегодняшний день саммита посвящен расширению прав и возможностей молодежи и общественности.

В числе демонстрантов по большей части — подростки, в связи с чем местные власти уже выразили обеспокоенность о влиянии на их обучение пропусков занятий. Молодые люди одним из плакатов ответили на это: «Мы пропускаем наши уроки, чтобы научить вас одному». После марша более десятка молодых активистов выступили с речами, в том числе и Тунберг, ранее призывавшая «вырвать с корнем» существующий миропорядок.

«Лидеры ничего не делают. Похоже, их главная цель — продолжить борьбу за статус-кво. COP26 стал самой закрытой конференцией за всю историю, это провал и пиар-мероприятие. Двухнедельное празднование обычного дела и блаблабла», — обратилась Тунберг к толпе.

Как экологические активисты протестовали на улицах Глазго, — в фотогалерее «Газеты.Ru»

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Стала известна причина избиения отца с ребенком в Новой Москве
«Коломойский точно подпадает»: Зеленский подписал закон об олигархах
Зеленский: закон о «деолигархизации» изменит отношения между бизнесом и политиками
Что известно о гибели российского дипломата в Берлине
«Ъ» рассказал детали смерти сотрудника посольства РФ в Германии
Глава МИД Украины обвинил Россию в провоцировании европейского газового кризиса
Телеведущая Мария Шукшина описала ситуацию в России как «смутное время»
Гитарист «Коррозии металла» отпилил себе палец болгаркой
Украинский депутат выставил на продажу нарисованный им портрет Путина
Новости и материалы
Смородская заявила, что не обвиняла «Спартак» в расизме
Задержанный за избиение мужчины с ребенком рассказал, кто начал конфликт
Юрист рассказал, что грозит Смородской за обвинения игроков «Спартака» в расизме
Щербакова объяснила ошибку в короткой программе на Гран-при Италии: я слишком много думала
Футболист в Испании сделал каминг-аут как бисексуал
Oxxxymiron отреагировал на обвинения экс-возлюбленной в лицемерии и изменах
В «Спартаке» ответили Смородской на обвинения клуба в расизме
Смородская назвала «Спартак» расистским клубом
В США исключили возобновление работы генконсульств в Китае
Грета Тунберг возглавила акцию протеста в Глазго
Задержаны двое подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новой Москве
Стало известно, кто получит «Золотой мяч» в 2021 году
Тарасова о судействе на Гран-при Италии: я бы поставила Хромых на первое место
19Fortyfive: в США пришли в «стратегический ужас» из-за сближения России и Китая
Москвичка пожаловалась на полицейского, ударившего ее по лицу удостоверением
Хромых занимает второе место после короткой программы на Гран-при Италии
Сотрудникам скорой помощи в ЕАО ответили на вопросы о вакцинации
NI: США пугают планы России по созданию оружия с искусственным интеллектом
Все новости
«Шведы снова в игре»: как встретили первый за 40 лет альбом ABBA
Группа ABBA выпустила альбом Voyage
Россия больше не должна $50 млрд по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов встал на сторону России по делу ЮКОСа
Чем отличаются «антипрививочники» в США и России. Сравнили их «портреты»
Более 20% американцев не уверены в безопасности вакцин от коронавируса
«Если для меня есть туалет, значит, я существую»
Почему в США защищают небинарных людей
«Родитель скучает без внимания детей»: Светлана Немоляева — о новой роли, советском кино и семье
Светлана Немоляева объяснила, чем советское кино отличается от российского
Где в России ухудшилась эпидемиологическая обстановка
Голикова назвала десять регионов России, в которых ситуация с COVID-19 стала хуже
От «Блондинки в шоколаде» до «Кровавой барыни»: Ксении Собчак — 40
Драка в Новых Ватутинках спровоцировала полицейский рейд
Полиция и СК проверяют нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве
«Проект на $500 млрд»: в России нашли способ сделать энергетику «зеленой»
Приливные электростанции в России могут вырабатывать водород, но пока есть проблемы
«У них достаточно взрывчатки». Дроны-камикадзе станут пограничниками
Что такое барражирующие боеприпасы и как они могут использоваться военным флотом
«Из 88 энергоблоков 51 не функционирует»
На Украине из-за нехватки угля остановили большую часть энергоблоков ТЭС
Ужасы в сети: чего раньше боялись в интернете
Четыре интернет-страшилки из 2000-х годов
«При первых признаках болезни люди покупают себе антибиотики»
Врачи дали советы по лечению COVID-19 в домашних условиях
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть