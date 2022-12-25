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Как западнохристианский мир отмечает Рождество

На Западе Рождество Христово отмечают 25 декабря. В России рождение Христа празднуют сегодня католики, лютеране и англикане. В католических и протестантских церквях за границей проходят праздничные мессы и разыгрывают рождественские спектакли.

Кроме того, отмечают 25 декабря сразу 10 из 15 поместных православных церквей мира – те, где пользуются новоюлианским календарем, до 2800 года совпадающим с григорианским.

Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образующие рождественскую октаву. К Рождеству Христову в Ватикане на площади Святого Петра устанавливают ель и вертеп, символизирующий сцену рождения Иисуса. Эту традицию ввел в 1982 году Папа Римский Иоанн Павел II.

В странах мира от Норвегии до Бразилии и от США до Южной Африки проходят торжественные процессии, устраивают фестивали и спортивные соревнования.

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