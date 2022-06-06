От игрушек до «Мерседесов»: 65 лет с открытия «Детского мира» на Лубянке

6 июня 1957 года, ровно 65 лет назад, в Москве на Лубянке открылся «Детский мир». Он стал самым большим магазином детских товаров в СССР.

Здание магазина было первым торговым сооружением в стране, сделанным по мировым стандартам. Например, до этого в Советском Союзе не было ни одного торгового комплекса, оснащенного эскалаторами.

А в центральном зале даже были установлены большие настенные часы в виде избушки и карусель. Для советских детей поход сюда был одним из самых желанных событий.

В 1993 году в одном из помещений «Детского мира» открылся автосалон. В нем можно было купить машины премиальных американских брендов Cadillac, Lincoln и Buick, были представлены и модели немецкой марки Mercedes-Benz.

В 2005 году здание «Детского мира» получило статус объекта культурного наследия регионального уровня. Но в 2006-2015 годах собственник магазина провел масштабную реконструкцию, после которой изначальное внутреннее архитектурное решение и интерьеры были практически полностью утрачены. Предметом охраны государства были признаны лишь габариты «Детского мира» и общая композиция фасадов.

С 2015 года «Детский мир» работает под названием «Центральный детский магазин»