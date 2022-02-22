Как в ДНР и ЛНР праздновали признание Россией независимости
Президент России Владимир Путин накануне признал независимость Донецкой и Луганской народных республик.
Этой ночью в Луганске и Донецке были слышны канонада и взрывы: небо над городами осветил праздничный салют, улицы затуманил дым от фейерверков. А в Луганске даже устроили ночной автопробег в честь признания независимости ЛНР Россией.
Жители республик вышли на улицы, чтобы отметить новый статус своих стран. Многие люди размахивали российским флагом, кричали «Россия» и громко слушали песни на русском языке.
Как жители республик праздновали признание Россией независимости — в фоторепортаже «Газеты.Ru»
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