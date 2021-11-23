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В автокатастрофе в Болгарии погибли 46 туристов

В Болгарии попал в аварию туристический автобус, следовавший из Турции в Северную Македонию. Он снес около 50 метров дорожного ограждения и загорелся.

По предварительной информации, внутри находились более 50 человек, все они граждане Северной Македонии. Из них 46, в том числе 12 детей погибли. Семь человек госпитализированы.

В качестве основных причин рассматривают ошибку водителя или техническую неисправность. ДТП мог спровоцировать сильный дождь, либо сложный участок на трассе.

Первые кадры с места аварии, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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