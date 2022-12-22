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«Рабочая встреча, узким кругом». Кадры из разрушенного ресторана, где был ранен Рогозин

Накануне вечером ВСУ обстреляли ресторан «Шеш-Беш» в гостинице Донецка, где отмечал свое 59-летие бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По предварительным данным, погибли два человека, еще пятеро, включая Рогозина, председателя правительства ДНР Виталия Хоценко и бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Артема Мельникова, ранены.

Рогозина госпитализировали с ранением правой лопатки. По словам его помощника, врачи считают, что осколок, попавший ему в позвоночник, извлечь не получится.

Экс-глава «Роскосмоса» и депутат Госдумы Алексей Журавлев, также присутствовавший на мероприятии, считают, что целью ВСУ был Хоценко. По их словам, премьер ДНР приехал в заведение буквально за 10 минут до начала обстрела.

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