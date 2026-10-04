Московский аэропорт перешел на особый режим работы

Столичный аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Тарас Фомченков.

Его пост опубликован в 0:10. В нем уточняется, что расписание рейсов может быть частично скорректировано. Мера введена для обеспечения безопасности полетов.

Фомченков добавил, что статус рейса можно проверить на онлайн-табло воздушной гавани.

До этого из соображений безопасности полеты ограничили в двух южных аэропортах России. Так, в воздушной гавани Сочи меру ввели в четвертый раз за день с 23:19 прошлого вечера. А в волгоградском аэропорту такие же ограничения начали действовать с 00:02.

Ранее пассажиры съели всю еду в аэропорту Сочи.